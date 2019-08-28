Кейт Миддлтон не будет реализовывать благотворительные проекты с Меган Маркл

Новости шоу бизнеса:Герцоги Кембриджские готовятся к разделению работ в благотворительной деятельности с герцогами Сассекскими.

Кейт Миддлтон и принц Уильям распорядились переименовать структуру в "Королевский фонд герцога и герцогини Кембриджских".

Это произошло после того, как в июне молодые родители объявили, что разделяют благотворительную деятельность с Кейт и Уильямом. Они основали свой фонд герцога и герцогини Сассекских.

Сложившаяся ситуация вызвала разговоры об усилившихся разногласиях между двумя братьями и их женами. Впрочем, источник при дворце опровергает слухи о расколе и откровенной вражде. "Речь идет в основном о подготовке обеих пар к их будущим ролям, которые, как всем очевидно, находятся на разных путях", – цитирует Daily Mail инсайдера.

Ранее Меган и Гарри объяснили свое желание работать самостоятельно тем, что так они смогут сделать больше.