"Мастер Шеф" 9 сезон приступил к съемкам нового проекта

Уже через несколько дней вся страна будет наблюдать за новыми участниками кулинарного шоу "Мастер Шеф".
Повара-любители заполнили анкеты участников и готовы к первому отборочному кастингу в шоу "Мастер Шеф". Они уверенно идут к своей мечте, на осуществление которой не решались до этого.
Победитель кулинарного шоу поедет учиться во Францию, в кулинарную школу Le Cordon Blue и получит денежный приз – 500 тысяч гривен.
"Мастер Шеф" 9 сезон – судьи
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Вже готові до старту нового сезону МастерШеф? Став +, якщо скучив за нашим неперевершеним тріо #СТБ #МожливоВсе
Судьями "Мастер Шеф" 9 сезона является неизменный Эктор Хименес-Браво, победительница "Мастер Шеф" 2 сезона – Елизавета Глинская и кулинар с 22-летним опытом – Владимир Ярославский.
"Мастер Шеф" 9 сезон: анонс кулинарного шоу:
В этом сезоне участники обещают удивлять зрителей своими яркими образами и непревзойденными вкусами блюд, которые они приготовят на кухне "Мастер Шеф" для судей.