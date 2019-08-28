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"Мастер Шеф" 9 сезон приступил к съемкам нового проекта

"Мастер Шеф" 9 сезон приступил к съемкам нового проекта
13:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Первый выпуск начнется уже в эту пятницу, 30 августа, в 19:00 на телеканале СТБ.

Уже через несколько дней вся страна будет наблюдать за новыми участниками кулинарного шоу "Мастер Шеф".

Повара-любители заполнили анкеты участников и готовы к первому отборочному кастингу в шоу "Мастер Шеф". Они уверенно идут к своей мечте, на осуществление которой не решались до этого. 

Победитель кулинарного шоу поедет учиться во Францию, в кулинарную школу Le Cordon Blue и получит денежный приз – 500 тысяч гривен.

"Мастер Шеф" 9 сезон – судьи 

 
 
 
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Вже готові до старту нового сезону МастерШеф? Став +, якщо скучив за нашим неперевершеним тріо #СТБ #МожливоВсе

Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)  

Судьями "Мастер Шеф" 9 сезона является неизменный Эктор Хименес-Браво, победительница "Мастер Шеф" 2 сезона – Елизавета Глинская и кулинар с 22-летним опытом – Владимир Ярославский. 

"Мастер Шеф" 9 сезон: анонс кулинарного шоу: 

"Танцы со звездами 2019": чем удивлял премьерный первый выпуск шоу (Видео)

В этом сезоне участники обещают удивлять зрителей своими яркими образами и непревзойденными вкусами блюд, которые они приготовят на кухне "Мастер Шеф" для судей.

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Шоу, Кухня, Мастер-шеф, 9 сезон, Випуск, Мастер Шеф 9 сезон, Мастер Шеф 9.
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