"Мастер Шеф" 9 сезон приступил к съемкам нового проекта

Новости шоу бизнеса:Первый выпуск начнется уже в эту пятницу, 30 августа, в 19:00 на телеканале СТБ.

Уже через несколько дней вся страна будет наблюдать за новыми участниками кулинарного шоу "Мастер Шеф".

Повара-любители заполнили анкеты участников и готовы к первому отборочному кастингу в шоу "Мастер Шеф". Они уверенно идут к своей мечте, на осуществление которой не решались до этого.

Победитель кулинарного шоу поедет учиться во Францию, в кулинарную школу Le Cordon Blue и получит денежный приз – 500 тысяч гривен.

"Мастер Шеф" 9 сезон – судьи

Судьями "Мастер Шеф" 9 сезона является неизменный Эктор Хименес-Браво, победительница "Мастер Шеф" 2 сезона – Елизавета Глинская и кулинар с 22-летним опытом – Владимир Ярославский.

"Мастер Шеф" 9 сезон: анонс кулинарного шоу:

В этом сезоне участники обещают удивлять зрителей своими яркими образами и непревзойденными вкусами блюд, которые они приготовят на кухне "Мастер Шеф" для судей.