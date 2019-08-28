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"Перебор": Настю Каменских раскритиковали за публикацию скандальных фото

"Перебор": Настю Каменских раскритиковали за публикацию скандальных фото
14:10 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Подписчики певицы разделились на моралистов и восхищенных.

Настя Каменских в который раз балует подписчиков откровенными фотографиями и без стеснения позирует на камеру в одном лишь боди в сеточку. Как же поклонники звезды реагируют на такие снимки и что говорит муж Каменских?

Выставлять откровенные фотографии для Насти как хобби - девушка не стесняется демонстрировать свои спортивные достижения и в очередной раз доказывает, что замужество - это не повод надевать скучный махровый халат. Конечно же мы уверены, что автором фотографии был никто дугой, как супруг певицы.

Пока мы смотрели первый эфир "Танцев со звездами", в Инстаграме Каменских начался настоящий батл между комментаторами: одни хвалили фигуру популярной исполнительницы, а другие ругали.

 
 
 
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Soy tu sueño

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Настя, ты сошла с ума. На тебя же подписаны дети. Ты ведущая детских программ. Зачем эти *опы?" "К чему такие фото? Украинская звезда называется!" "Перебор".

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И пока горячие фотографии звезды не давали спокойно спать обозленным комментаторам, Потап объявился в комментариях и в свойственной ему шутливой манере намекнул Каменскиих, что ей поскорее нужно домой (еще бы!). "Нннннааааааасть!!!!марш домой!!!", - Прокомментировал фото супруги Потап.

Впрочем, нашлось и немало поклонников творчества (не песенного, а фотографического), которые то и дело расхваливали фигуру звезды.

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Настя Каменских, Фото, Критика, Украинская певица.
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