Ирина Шейк показала совместные фото со своей мамой

Новости шоу бизнеса:Накануне Шейк опубликовала на своей странице в Instagram фото своей мамы во время отдыха.

Супермодель Ирина Шейк, которая накануне разошлась с отцом своего ребенка Брэдли Купером, сделала сюрприз поклонникам в социальных сетях.

Ирина Шейк организовала себе и маме итальянские каникулы. Как сообщает издание Daily Mail, звезда уже вернулась в Нью-Йорк. Папарацци сфотографировали модель в аэропорту в удобном белом костюме и черных солнцезащитных очках.

Женщины наслаждались солнечной погодой, вкусной едой и красивыми пейзажами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от irinashayk (@irinashayk) 28 Авг 2019 в 7:02 PDT



Ирина и Ольга показали, как прогулялись по берегу, в парке, сыграли в настольные игры и вместе ходили в рестораны.

Ирина также показала стильные снимки своей мамы в сплошном черном купальнике и парео с хищным принтом. Добавим, что в этом образе ранее Шейк попала в объективы фотографов на испанском курорте.