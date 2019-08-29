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Ирина Шейк показала совместные фото со своей мамой

Ирина Шейк показала совместные фото со своей мамой
12:55 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Накануне Шейк опубликовала на своей странице в Instagram фото своей мамы во время отдыха.

Супермодель Ирина Шейк, которая накануне разошлась с отцом своего ребенка Брэдли Купером, сделала сюрприз поклонникам в социальных сетях.

Ирина Шейк организовала себе и маме итальянские каникулы. Как сообщает издание Daily Mail, звезда уже вернулась в Нью-Йорк. Папарацци сфотографировали модель в аэропорту в удобном белом костюме и черных солнцезащитных очках.

Женщины наслаждались солнечной погодой, вкусной едой и красивыми пейзажами.  

 
 
 
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Публикация от irinashayk (@irinashayk)

Ирина и Ольга показали, как прогулялись по берегу, в парке, сыграли в настольные игры и вместе ходили в рестораны. 

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Ирина также показала стильные снимки своей мамы в сплошном черном купальнике и парео с хищным принтом. Добавим, что в этом образе ранее Шейк попала в объективы фотографов на испанском курорте.

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Ирина Шейк, Знаменитость, Отдых в Италии, Фото с мамой.
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