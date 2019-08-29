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Alyona Alyona рассказала, как справилась с насмешками сверстников (Фото)

Alyona Alyona рассказала, как справилась с насмешками сверстников (Фото)
16:05 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Об этом знаменитость рассказала на своей странице в Instagram.

Украинская рэп-исполнительница Алена Савраненко, которая именует себя как Alyona Alyona, в школьные годы очень переживала из-за лишнего веса. Однако ей удалось избавиться от комплексов и полюбить себя. 

В своем посте Алена призналась, что часто выслушивала насмешки со стороны одноклассников, но одна встреча в автобусе перевернула ее жизнь.

Девушка поделилась историей, которая произошла, когда ей было 15 лет. По дороге в школу Алена познакомилась с девочками, которые впоследствии стали ее подругами. Одна из них заметила, что будущая рэп-звезда очень закомплексованная и пригласила ее в гости.  

 
 
 
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Після старту флешмобу #refreshconfidence від @spriteukraine мене часто питають, а як я змогла переступити через усі насмішки і піти далі? Вирішила поділитися з вами ще однією історією. ⠀ Коли менi було 15 i я почала їздити до школи в Баришівцi, я познайомилася з новими подругами в автобусi. Ми почали тiсно спiлкуватися пiсля школи i одна з них помiтила наскiльки я не впевнена в собi. ⠀ Якось вона запросила мене до себе в гостi. Ми багато говорили про зовнiшнiсть, а в кiнцi розмови вона посадила мене перед дзеркалом i сказала: «Тобi можуть не подобатися твої ноги, але поглянь — в тебе гарне волосся. Тобi можуть не подобатися твої плечі, але поглянь, якi в тебе гарнi пальцi та нiгтi. Тобi може не подобатися пiдборiддя, але ж твоя посмiшка дуже щира та заразна. У кожноi людини є те, що в нiй гарне та красиве». ⠀ I я зрозуміла — те, як бачу себе я, дуже вiдрiзняється вiд того, як бачать мене люди. Ніколи не зважайте на хейтерів, не бійтеся бути собою та перегляньте погляди на себе. Так, ви зможете побачити красу в собi. ⠀ #освіживпевненість #refreshconfidence

Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

"Мы много говорили о внешности, а в конце разговора она посадила меня перед зеркалом и сказала: "Тебе могут не нравиться твои ноги, но посмотри - у тебя красивые волосы. Тебе могут не нравиться твои плечи, но посмотри, какие у тебя красивые пальцы и ногти. Тебе может не нравиться подбородок, но твоя улыбка очень искренняя и заразительная. В каждом человеке есть что-то хорошее и красивое". И я поняла - то, как вижу себя я, очень отличается от того, как видят меня люди", - поделилась воспоминаниями исполнительница. 

Алена призвала своих поклонников не обращать внимания на обидчиков и не бояться быть собой, поскольку только "так вы сможете увидеть красоту в себе".

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Все по теме:

Лишний вес, Рэп, Комплекс, Певица, Знаменитость, Школьные годы, Alyona Alyona, Алена Савраненко.
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