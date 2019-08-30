"Стала свободнее и счастливее": Настя Каменских занимается йогой в свободное время (Фото)

Новости шоу бизнеса:Украинская певица опубликовала новое фото на своей странице в Instagram.

Популярная Настя Каменских в плотном концертном графике нашла время, чтобы заняться йогой. Первые занятия понравились певице, поэтому она решила продолжить осваивать этот новый "мир". Как оказалось, артистка это делает для здоровья.

"Решила попробовать так, как спина от перелетов и переездов ужасно болит, а на сколько мне известно, йога чуть ли не единственный способ ее реанимировать! По мимо массажей. Сейчас же это просто божественный способ обогатить и раскрыть свой духовный мир!" - поделилась Каменских.

Теперь она публикует снимки, на которых позирует уже не в купальнике, а в лосинах и уютных кофтах. Многие поклонники похвалили девушку. Они отметили, что она уже выглядит более умиротворенной.

"Уже было 5 тренировок, 2 медитации и 3 дыхательных практик! Это сложно, и даже не физически, а морально. Так, как ретрит вообще нацелен на то, чтобы снять внутренние зажимы, развязать эмоциональные узлы и стать в целом свободнее и счастливее. Короче, нравится мне познавать и кайфовать от этого! Namaste".