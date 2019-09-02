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Звезд "Игры Престолов" в Индии ограбили обезьяны (Фото)

Звезд "Игры Престолов" в Индии ограбили обезьяны (Фото)
14:13 Пн, 2 Сентябрь 2019 Телеграф apostrophe.ua Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Актриса поделилась изображением обезьян, крадущих фрукты из гостиничного номера.

Звезды сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен) и Роуз Лесли (Игритт) во время отдыха в Индии стали жертвами милого преступления. В Instagram Кларк написала, что их ограбили обезьяны, но призналась, что они "вряд ли устроят драку".

Также Кларк коротко рассказала о своем отдыхе.

В отпуске актриса успела прочесть две книги, занималась йогой, ела пряности и осознала, что "все, что ты когда-либо искал, можно найти внутри себя". 

"Ужасно банально, но боже мой, это правда", - написала она.

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Обезьяны-воришки становятся большой проблемой для индийских городов. Леса в стране активно вырубают, и большое количество животных в поисках пищи перебираются поближе к людям. Поскольку в Индии обезьяны имеют сакральный статус, их не обижают. Они, тем временем, бесконтрольно размножаются, воруют продукты, портят городское имущество, кусают и царапают местных жителей и туристов.

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Все по теме:

Актриса, Игра, Обезьяны, Эмилия Кларк, Игры престолов, Дейенерис Таргариен, Забавные преступники, Игритт.
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