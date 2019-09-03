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Голливудский актер и Келли Сперри официально узаконил шлюб (Фото)

Голливудский актер и Келли Сперри официально узаконил шлюб (Фото)
22:34 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Романтическая свадебная церемония состоялась на Гавайях, где традиционно собрались ближайшие друзья и родственники пары.

Известный голливудский актер и звезда популярных американских лент Майлз Теллер официально узаконил отношения с избранницей Келли Сперри, которая также является актрисой. 

Согласно информации The Daily Mail, венчание состоялось в католической церкви на втором по величине острове Гавайского архипелага Мауи, после чего влюбленные отправились в ресторан на винтажном Porsche Roadster белого цвета.

Для свадьбы невеста выбрала лаконичное приталенное платье белого цвета с квадратным вырезом и с цветочным орнаментом. На ее голове была нежная фата, на шее – драгоценное колье, а в руках – свадебный букет из веток мирта. Вечером Келли сменила платье на более откровенный вариант. Жених в свою очередь выбрал синий костюм-тройку. 

Первые кадры со свадьбы Майлза Теллера и Келли Сперри: 

Чтобы не стать объектом обсуждения в прессе, пара держала в тайне все детали бракосочетания. Только сегодня, 3 сентября, любимая Майлза Теллера опубликовала серию свадебных фото с мужем. Что интересно, на свадьбе также присутствовали фотографы из издания Vogue Wedding, поэтому стоит ожидать, что эти кадры скоро появятся в одном из будущих выпусков журнала. 

 
 
 
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Married! Thank you @vogueweddings and @christieroseevents for the best week of Hawaiian experience for our family and friends, we feel so loved and grateful thank you @erichmcvey for the best photos

Публикация от Keleigh Sperry (@keleigh_sperry)

 

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Стоит добавить, что 32-летний Майлз и 26-летняя Келли находились в отношениях 6 лет, обручились они 2 года назад, а 2 сентября пара все же решила пойти под венец. Для обоих это первый официальный брак.

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Актриса, Майлз Теллер, Шлюб, Голливудский актер, Келли Сперри.
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