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"Возраст – это всего лишь аспект": Венсан Кассель о личной жизни

"Возраст – это всего лишь аспект": Венсан Кассель о личной жизни
19:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Венсан Кассель впервые прокомментировал 30-летнюю разницу в возрасте с женой.

Французский актер Венсан Кассель едва ли не впервые после свадьбы решил рассказать о личной жизни. Знаменитый ловелас уже больше года женат на 30-летней модели Тине Кунаки и чувствует себя абсолютно счастливым, воспитывая их дочь Амазони.

В основном, актер избегает тем о личной жизни, однако на этот раз сделал исключение. В общении с журналистами Elle он признался, что не имеет приступов скуки дома, как это бывает у других мужчин. Венсан Кассель убежден, что любимая работа и его любимая жена Тина Кунаки – это лучшие его рецепты от депрессий.

Это совсем не про меня! Всегда находится какой-то стимул. Прежде всего, мне нравится то, что я делаю. Я, как и раньше, получаю удовольствие от работы. Кроме того, довольно сильно поглощен семейными делами. Если у вас насыщенная личная жизнь, есть любимое дело, которое позволяет обеспечить существование, – многие проблемы просто исчезают, – рассказал Венсан Кассель.

Не избежал он вопросов и о немалой разницы в возрасте. По словам Венсана Касселя, это совсем не ощущается. А вот что касается трудностей в браке, то уже опытный мужчина знает: они есть в любых отношениях. С Тиной Кунаки он умеет находить баланс и постоянно работает над отношениями. Видимо, поэтому пара каждый раз демонстрирует особую гармонию во время публичных выходов.

 
 
 
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@armani my V

Публикация от @ tinakunakey

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"Мне кажется, вообще жить с кем-то трудно в любом случае. Есть такое выражение: "Вместе тесно, врозь нам скучно". Все дело в балансе, который нужно поддерживать изо дня в день. Нельзя нащупать точку равновесия и на этом успокоиться, это не будет длиться вечно. Необходимо постоянно работать, искать, перестраиваться. Уверен, что и со сверстниками строить совместную жизнь непросто. Проблемы есть везде, и в то же время нельзя из всего делать проблему. А возраст – это всего лишь аспект, который нужно учитывать", – добавил актер.

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Все по теме:

Личная Жизнь, Актер, Венсан Кассель, Разница в возрасте, Тина Кунаки.
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