Риз Уизерспун вызвали в суд: подробности

Новости шоу бизнеса:Голливудскую актрису Риз Уизерспун вызвали в суд по делу ее экс-мужа Райана Филиппа.

Экс-супруга Риз Уизерспун обвиняют в домашнем насилии.

Еще в 2017 году бывшая возлюбленная мужчины, модель Элси Хьюитт обвинила его в жестоком избиении и "преднамеренном причинении эмоционального стресса" и подала на него в суд. Сейчас 23-летняя Элси утверждает, что Райан ударил ее и столкнул ногой с лестницы. Девушка требует выплатить ей один миллион долларов в качестве моральной компенсации. Сам Райан обвинения отрицает.

Ранее в судебных документах говорилось о том, что Риз Уизерспун не будет свидетельствовать в суде, поскольку никак не касается этого дела. Однако теперь прокурор решил привлечь к делу бывшую жену Райана, на которой обвиняемый был женат задолго до его встречи с Элси, с 1999 по 2007 год. Актриса должна будет ответить на вопросы, которые, как предполагается, прояснят обстоятельства дела о нападении Филиппа на Хьюитт.

"Они разведены, но поддерживают хорошие отношения и вместе воспитывают детей. Характер их брака, а также обстоятельства его расторжения могут быть использованы в этом судебном разбирательстве исключительно в надлежащих целях", — сказано в судебном заявлении.

Также известно, что Райан настаивает на перекрестном допросе всех сторон, а Элси хочет расспросить Риз, применял ли муж к ней насилие во время совместной жизни.

Актриса приглашена на процесс 15 октября, но пока не подтвердила, придет она или нет.

В виновность Райана Филиппа не верят и его многие близкие друзья: они убеждены, что 22-летняя модель просто решила пропиариться за счет своего громкого заявления на весь мир.