Деми Роуз посетила фестиваль Burning Man (Фото)

Британская модель Деми Роуз, которая прославилась в сети через свои обнаженные фото, посетила фестиваль Burning Man, что ежегодно проходит в США.
Ежегодный восьмидневный фестиваль Burning Man традиционно начался в последнее воскресенье августа в американской пустыне Блэк-Рок, штат Невада. На нем можно воплотить самые смелые образы в жизнь и выглядеть эффектно.
Так, модель проводит несколько дней подряд на фестивале Burning Man, откуда демонстрирует провокационные "аутфиты".
Для одного из выходов девушка надела откровенный бюстгальтер с большими блестящими сердцами. Дополнили look звезды короткие черные шорты, красная накидка и сапоги в тон.
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В прошлый день Деми Роуз показала свою версию образа главной героини сериала "Игра престолов" Дейенерис Таргариен. Для этого девушка надела белый парик и короткое белое платье.
Также модель демонстрировала оригинальный костюм, состоявший из золотистой металлической фурнитуры и цепей. По ее словам, она впервые приехала на фестиваль Burning Man.
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Напомним, что во время Венецианского кинофестиваля Моника Беллуччи выходила на красную дорожку в компании своего бывшего мужа Венсана Касселя, с которым они сыграли главные роли в фильме "Необратимость" 2002 года. Однако экс-любовники вдвоем на фото не позировали, лишь с режиссером Гаспаром Ноэ.