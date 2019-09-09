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Деми Роуз посетила фестиваль Burning Man (Фото)

Деми Роуз посетила фестиваль Burning Man (Фото)
09:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Новые соблазнительные снимки Деми Роуз опубликовала на своей странице в Instagram.

Британская модель Деми Роуз, которая прославилась в сети через свои обнаженные фото, посетила фестиваль Burning Man, что ежегодно проходит в США. 

Ежегодный восьмидневный фестиваль Burning Man традиционно начался в последнее воскресенье августа в американской пустыне Блэк-Рок, штат Невада. На нем можно воплотить самые смелые образы в жизнь и выглядеть эффектно. 

Так, модель проводит несколько дней подряд на фестивале Burning Man, откуда демонстрирует провокационные "аутфиты".

Для одного из выходов девушка надела откровенный бюстгальтер с большими блестящими сердцами. Дополнили look звезды короткие черные шорты, красная накидка и сапоги в тон. 

 
 
 
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Khaleesi of the Playa

Публикация от Demi Rose (@demirosemawby)

 

В прошлый день Деми Роуз показала свою версию образа главной героини сериала "Игра престолов" Дейенерис Таргариен. Для этого девушка надела белый парик и короткое белое платье. 

 

Также модель демонстрировала оригинальный костюм, состоявший из золотистой металлической фурнитуры и цепей. По ее словам, она впервые приехала на фестиваль Burning Man. 

 
 
 
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2019: SPACE ODYSSEY

Публикация от Demi Rose (@demirosemawby)

 

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Напомним, что во время Венецианского кинофестиваля Моника Беллуччи выходила на красную дорожку в компании своего бывшего мужа Венсана Касселя, с которым они сыграли главные роли в фильме "Необратимость" 2002 года. Однако экс-любовники вдвоем на фото не позировали, лишь с режиссером Гаспаром Ноэ.

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Фестиваль, Знаменитость, Burning Man, Деми Роуз, Британская модель.
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