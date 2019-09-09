Деми Роуз посетила фестиваль Burning Man (Фото)

Новости шоу бизнеса:Новые соблазнительные снимки Деми Роуз опубликовала на своей странице в Instagram.

Британская модель Деми Роуз, которая прославилась в сети через свои обнаженные фото, посетила фестиваль Burning Man, что ежегодно проходит в США.

Ежегодный восьмидневный фестиваль Burning Man традиционно начался в последнее воскресенье августа в американской пустыне Блэк-Рок, штат Невада. На нем можно воплотить самые смелые образы в жизнь и выглядеть эффектно.

Так, модель проводит несколько дней подряд на фестивале Burning Man, откуда демонстрирует провокационные "аутфиты".

Для одного из выходов девушка надела откровенный бюстгальтер с большими блестящими сердцами. Дополнили look звезды короткие черные шорты, красная накидка и сапоги в тон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Khaleesi of the Playa Публикация от Demi Rose (@demirosemawby) 5 Сен 2019 в 11:06 PDT

В прошлый день Деми Роуз показала свою версию образа главной героини сериала "Игра престолов" Дейенерис Таргариен. Для этого девушка надела белый парик и короткое белое платье.

Также модель демонстрировала оригинальный костюм, состоявший из золотистой металлической фурнитуры и цепей. По ее словам, она впервые приехала на фестиваль Burning Man.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 2019: SPACE ODYSSEY Публикация от Demi Rose (@demirosemawby) 4 Сен 2019 в 10:43 PDT

Напомним, что во время Венецианского кинофестиваля Моника Беллуччи выходила на красную дорожку в компании своего бывшего мужа Венсана Касселя, с которым они сыграли главные роли в фильме "Необратимость" 2002 года. Однако экс-любовники вдвоем на фото не позировали, лишь с режиссером Гаспаром Ноэ.