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"Чувствую себя слоном, который съел другого слона": Санта Димопулос готовится к родам

"Чувствую себя слоном, который съел другого слона": Санта Димопулос готовится к родам
21:01 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Бывшая солистка популярной группы "ВИА Гра" и модель Санта Димопулос сообщила своим поклонникам, что она до сих пор беременна.

Женщина, которая уже на 41 месяце беременности, совсем скоро родит своего второго ребенка в Монако, куда она прибыла накануне.

Санта Димопулос не скрывает подробности своей беременности в социальных сетях. Кроме того, артистка на последних неделях беременности даже снялась в настоящей fashion-фотосессии в соблазнительных образах. На своей странице в Instagram певица рассказала, что началась 41-я неделя ее беременности.

Знаменитость поинтересовалась у подписчиков, что можно делать для ускорения процесса. По ее словам, ребенок с каждым днем становится все больше и не думает "выходить".

"Чувствую себя уже не просто слоном, а слоном, который съел другого слона!"– шутит Димопулос.

 
 
 
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Всё ещё беременна ⠀ Девочки, спасайте! 41я неделя началась а ребёнок с каждым днём всё больше и не думает выходить Я конечно понимаю, что у меня в животе комфортно, но пора и честь знать! ⠀ Чувствую себя уже не просто слоном, а слоном который съел другого слона! Ещё и горло начало болеть сегодня ⠀ Моё утро начинается как минимум с 10-20 сообщений «ну что, родила?», «уже в роддоме?», «мне снилось, что ты родила. Скоро» и т.д. Ааааааа!!!!! ⠀ Посоветуйте, что там делать нужно чтобы ускорить процесс! Мне одна знакомая (врач) посоветовала шампанское и по ступенькам ускоренным темпом Слышала ещё такое: заниматься сексом (не помогает) мыть полы (не хочу) много ходить (не могу) понервничать (не получается) ⠀ Вчера была у своего врача и он говорит, что если в эту неделю не пойдёт – будем вызывать роды Я бы не хотела этого Жду ваших комментариев ⠀ #40недель #сантабеременность #беременность #pregnancy #pregnant

Публикация от (@santadimopulos)

Санта сообщила: если у нее не начнутся естественные роды, то уже за неделю врачи будут их вызывать.

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Мне одна знакомая (врач) посоветовала шампанское и ступеньками ускоренным темпом... Слышала еще такое:️ заниматься сексом (не помогает), ️мыть пол (не хочу),️ много ходить (не могу),️ понервничать (не получается), – добавила знаменитость в подписи.

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Все по теме:

Беременность, Роды, Санта Димопулос, Певица, Экс-солистка ВИАГра.
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