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Четверг, 12.09.2019
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Роузи Хантингтон-Уайтли показала, как нужно одеваться теплой осенью (Фото)

Роузи Хантингтон-Уайтли показала, как нужно одеваться теплой осенью (Фото)
21:33 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Супермодель предлагает нам глубокие оттенки, которые должны идеально подходить друг другу.

Огненно-красный цвет, названный институтом Pantone самым модным в грядущем 2020 году, продолжает захватывать гардеробы самых модных девушек.

Вслед за Пенелопой Крус, Эльзой Хоск и Эмили Ратаковски на красный перешла и Роузи Хантингтон-Уайтли.

Для своего нового образа "ангел" Victoria’s Secret выбрала топ с глубоким вырезом и темно-синие укороченные джинсы. Британская звезда дополнила наряд бежевыми босоножками и узкими черными очками.

 
 
 
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Hurry up and wait..

Публикация от Rosie HW (@rosiehw)

 
 
 
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Публикация от Rosie HW (@rosiehw)  

Восхитительная Эмбер Херд представила новые откровенные снимки (Фото)

Ранее сообщалось, что британская модель Рози Хантингтон-Уайтли обнажила стройные ноги в белом платье на презентации фильма "Форсаж: Гоббс и Шоу". Популярная британская модель Роузи Хантингтон-Уайтли посетила одно из анонсированных мероприятий в Голливуде – презентацию нового фильма "Форсаж: Гоббс и Шоу" (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw). Для публичного выхода звезда выбрала очень соблазнительное платье, чем привлекла внимание всех участников премьеры.

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Фото, Роузи Хантингтон-Уайтли, Осенний образ, Британская супермодель.
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