Роузи Хантингтон-Уайтли показала, как нужно одеваться теплой осенью (Фото)

Новости шоу бизнеса:Супермодель предлагает нам глубокие оттенки, которые должны идеально подходить друг другу.

Огненно-красный цвет, названный институтом Pantone самым модным в грядущем 2020 году, продолжает захватывать гардеробы самых модных девушек.

Вслед за Пенелопой Крус, Эльзой Хоск и Эмили Ратаковски на красный перешла и Роузи Хантингтон-Уайтли.

Для своего нового образа "ангел" Victoria’s Secret выбрала топ с глубоким вырезом и темно-синие укороченные джинсы. Британская звезда дополнила наряд бежевыми босоножками и узкими черными очками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Hurry up and wait.. Публикация от Rosie HW (@rosiehw) 9 Сен 2019 в 4:41 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rosie HW (@rosiehw) 9 Сен 2019 в 4:35 PDT

Ранее сообщалось, что британская модель Рози Хантингтон-Уайтли обнажила стройные ноги в белом платье на презентации фильма "Форсаж: Гоббс и Шоу". Популярная британская модель Роузи Хантингтон-Уайтли посетила одно из анонсированных мероприятий в Голливуде – презентацию нового фильма "Форсаж: Гоббс и Шоу" (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw). Для публичного выхода звезда выбрала очень соблазнительное платье, чем привлекла внимание всех участников премьеры.