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Воскресенье, 15.09.2019
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Беременна?: барбадосскую певицу заметили с округлившимся животом (Фото)
Беременна?: барбадосскую певицу заметили с округлившимся животом (Фото)

Беременна?: барбадосскую певицу заметили с округлившимся животом (Фото)

Смотрите фото (3)
Беременна?: барбадосскую певицу заметили с округлившимся животом (Фото)
11:05 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:После выступления на концерте в Нью-Йорке все обсуждают беременность Рианны.

12 сентября Рианна выступила на Diamond Ball в Нью-Йорке и сделала неожиданное заявление. Судя по всему, артистка в скором времени в первый раз станет мамой!

12 сентября Рианна поразила американцев неожиданным заявлением, которое она сделала во время концерта Diamond Ball. На красной ковровой дорожке артистка дала интервью Essence, в котором сообщила: "Я чернокожая женщина. Я родилась от чернокожей женщины, которая родилась от чернокожей женщины, которая родилась от чернокожей женщины, и я также собираюсь родить чернокожую женщину".

Многие поклонники восприняли эту фразу, как намек на беременность. Действительно, последние пару лет Рианна встречается с миллиардером Хассаном Джамилем, с которым у них, судя по всему, все серьезно. Пользователи Сети не сомневаются, что отцом ребенка станет именно арабский бойфренд.

Несмотря на то, что 31-летняя певица не подтвердила информацию о беременности, а лишь ограничилась намеком, зрительный зал прекрасно рассмотрел ее округлившийся живот. Похоже, артистка и не собиралась его скрывать, появившись на публике в облегающем черном платье.

Соблазнительная Эмили Ратаковски прошлась по Нью-Йорку в роскошном платье (Фото)

Интернет мгновенно наводнили шутки и комментарии по поводу особого положения Рианны. "Она беременна - и не от меня?", "А кто же отец?", "Ри-Ри, нам нужно больше информации!".

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Беременность, Рианна, Барбадосская певица.
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