Анна Седокова напугала своих поклонников своим внешним видом (Фото)

Новости шоу бизнеса:Украинская певица напугала поклонников своим внешним видом и призналась, что ее здоровье подкосил стресс.

Экс-участницы знаменитой группы "ВИА ГРА" Анны Седокова всплывает вместе со скандалам. Анны Седоковой вокруг сплетен, что она встречается с замужним мужчиной Янисом Тиммой.

Украинская певица напугала поклонников своим внешним видом певица рассказывает как она проснулась вчера ее висипало по восьмом телу красными точками певице даже пришлось обращаться за помощью к медикам.

По словам Анны Седаковой она переживает за свой внешний вид поэтому подобные обвинения значимо повлияли на состояние здоровья Седоковой.

Анна Седакова очень переживает все сплетни вокруг ее многие називают ее разлучницей и коварной охотницей за состоятельными мужчинами.

Напомним, что Рози Хантингтон-Уайтли в 32 года уже получила неофициальное звание "иконы стиля". Манекенщица каждый раз демонстрирует в сети роскошные образы, которые может повторить каждая женщина.