Рианна спровоцировала слухи о своей беременности (Видео)

Новости шоу бизнеса:Совсем недавно на благотворительном вечере Diamond Ball 2019 она заявила, что станет матерью темнокожей женщины.

Певица уже долгое время держит в тайне свои отношения с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем, но сейчас поклонники уверены, что скрыть беременность ей не удалось.

Кажется, она не особо стремилась это делать: в последнее время Рианна допускала двусмысленные оговорки, которые можно понять как то, что она сама хотела спровоцировать слухи, оставшись ни при чем.

Я темнокожая женщина, появившаяся на свет благодаря темнокожей женщине, которая тоже родилась у темнокожей женщины. И я рожу темнокожую женщину, ― заявила 31-летняя певица. Толковать ее слова можно по-разному, но стоит отметить, что в этот вечер на ней было надето черное платье, которое не было облегающим, но все же не скрывало некоторые изгибы фигуры.

Интернет-пользователи тут же изучили свежие фотографии Рианны со всех ракурсов и пришли к выводу, что она беременна.

"Она больше не может это скрывать!" ― с восторгом заявили они. Нашлись и более внимательные фанаты: они заметили, что во время выступления Рианна сделала глоток шампанского, но, похоже, их доводы утонули в волне радости и восхищения, которую поклонники обрушили на свою любимицу.

Рианна встречается с Хассаном Джамилем вот уже три года, и влюблённые не афишируют свою личную жизнь. Если предположения о беременности правда, то теперь их отношения вышли на новый уровень.