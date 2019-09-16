Скачать
Понедельник, 16.09.2019
Разумков назвал дату презентации бюджета-2020 в Раде
Разумков назвал дату презентации бюджета-2020 в Раде
Зеленский проводит встречу с президентом Словакии
Зеленский проводит встречу с президентом Словакии
Ястремская позорно проиграла представительнице России на Japan Open
Ястремская позорно проиграла представительнице России на Japan Open
Сегодня Международный день охраны озонового слоя
Сегодня Международный день охраны озонового слоя

Рианна спровоцировала слухи о своей беременности (Видео)

Рианна спровоцировала слухи о своей беременности (Видео)
13:30 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Совсем недавно на благотворительном вечере Diamond Ball 2019 она заявила, что станет матерью темнокожей женщины.

Певица уже долгое время держит в тайне свои отношения с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем, но сейчас поклонники уверены, что скрыть беременность ей не удалось.

Кажется, она не особо стремилась это делать: в последнее время Рианна допускала двусмысленные оговорки, которые можно понять как то, что она сама хотела спровоцировать слухи, оставшись ни при чем.

Я темнокожая женщина, появившаяся на свет благодаря темнокожей женщине, которая тоже родилась у темнокожей женщины. И я рожу темнокожую женщину, ― заявила 31-летняя певица. Толковать ее слова можно по-разному, но стоит отметить, что в этот вечер на ней было надето черное платье, которое не было облегающим, но все же не скрывало некоторые изгибы фигуры.  

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

@badgalriri on Black women: “We are impeccable. We’re special and the world is just going to have to deal with that.” #DiamondBall Tap the in bio for more.

Публикация от ESSENCE (@essence)

Азиатские нотки: Рианна на обложке гонконгского глянца

Интернет-пользователи тут же изучили свежие фотографии Рианны со всех ракурсов и пришли к выводу, что она беременна.

"Она больше не может это скрывать!" ― с восторгом заявили они. Нашлись и более внимательные фанаты: они заметили, что во время выступления Рианна сделала глоток шампанского, но, похоже, их доводы утонули в волне радости и восхищения, которую поклонники обрушили на свою любимицу.

Рианна встречается с Хассаном Джамилем вот уже три года, и влюблённые не афишируют свою личную жизнь. Если предположения о беременности правда, то теперь их отношения вышли на новый уровень.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беременность, Рианна, Знаменитости, Певица, Артистка, Рианна беременная.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Во время захвата разведчиками Цемаха боевики пытались его убить
02 Nissan готовит к выпуску электрокроссовер, которому приписывают небывалый успех
03 Волкер назвал условия реализации "формулы Штайнмайера"
04 В украинских военных в 2020 году будет новый мундир
05 Запечатлена система колец Сатурна (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Нацбанк укрепил гривню до уровня 2016 года
Нацбанк укрепил гривню до уровня 2016 года
Где тепло, а где дожди: погода 16 сентября (карта)
Где тепло, а где дожди: погода 16 сентября (карта)
Большая сумма: назван размер госдолга, заложенный в бюджете-2020
Большая сумма: назван размер госдолга, заложенный в бюджете-2020
&quot;Ничего не могу поделать&quot;: украинскую певицу преследует маньяк
"Ничего не могу поделать": украинскую певицу преследует маньяк
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь