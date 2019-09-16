Мелисса Бенойст и Крис Вуд впервые вышли в свет после свадьбы (Фото)

Новости шоу бизнеса:Бенойст блистала в своем сверкающем нежно-розовом платье, которое украшал небольшой элегантный бантик спереди.

Пара впервые появилась перед публикой в статусе мужа и жены. Это долгожданное событие произошло на красной ковровой дорожке премии Saturn Awards.

Наряд дополнили простые украшения, сандалии и волнистые локоны ― они придавали образу легкость и воздушность. А вот муж Мелиссы предпочел простой и элегантный стиль: он был в белоснежной рубашке, белом блейзере и черных штанах. На красной ковровой дорожке они дополняли друг друга и хорошо смотрелись вместе.

Мелисса Бенойст и Крис Вуд поженились первого сентября в Калифорнии. По словам источников, свадьба получилась очень нежной, искренней и трогательной. Обстановка была тихой и мирной, брачные клятвы длились не дольше 15 минут, а когда все закончилось, повсюду раздались возгласы радости и громкие аплодисменты.

Возлюбленные сыграли свадьбу спустя полгода после официальной помолвки, о которой они объявили еще в феврале. Тогда Мелисса выложила в Instagram пост, где поклонники сразу заметили бриллиантовое кольцо на безымянном пальце. Подпись актрисы под фотографией подтвердила ожидания поклонников.

"Да, да, да, я всегда буду говорить "да!" ― написала Мелисса.

Пара познакомилась на съемках сериала "Супергерл" в 2016 году. Его сюжет посвящен жизни кузины Супермена, которую играет Мелисса Бенойст. А вот возлюбленного главной героини сыграл Крис Вуд. Оказалось, что их роман завязался не только на экранах, но и в реальной жизни. С тех пор все поклонники с нетерпением ждали их свадьбы, которая наконец состоялась в этом году. Поэтому первый выход в свет в качестве супругов стал настоящим событием.