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СМИ: Певица Николь Шерзингер возвращается в группу The Pussycat Dolls

СМИ: Певица Николь Шерзингер возвращается в группу The Pussycat Dolls
15:30 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Известная американская певица и экс-участница группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер согласилась вернуться в музыкальный коллектив.

После десятилетнего перерыва у поклонников есть шанс снова услышать знаменитую группу вживую.

Как сообщает издание The Sun, ссылаясь на источник, посвященный в подробности, солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер на днях подписала многомиллионный контракт, по условиям которого она должна будет выступить в рамках мирового турне. Точная сумма ее гонорара не разглашается. Гастрольный тур предположительно начнется в 2020 году.

Говорят, что Николь Шерзингер и еще несколько исполнительниц, которые считаются самыми известными участницами группы, ― Эшли Робертс, Джессика Сатта, Мелоди Торнтон, Кимберли Уайт, и Кормит Базар как раз и войдут в состав возрожденных The Pussycat Dolls. Более того, они уже занимаются написанием новых песен.

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Поклонникам остается надеяться, что все эти разговоры ― не чья-то шутка, потому что в 2017 году группа уже объявляла о том, что воссоединяется, однако за этим никаких действий со стороны девушек не последовало.

Стоит напомнить, что группа The Pussycat Dolls возникла в 1995 году и распалась в 2010. По неподтвержденной информации, это произошло из-за напряжения внутри коллектива, так как Николь Шерзингер постепенно вырвалась на лидирующие позиции, после чего начала сольную карьеру.

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Все по теме:

Музыка, Певица, Николь Шерзингер, The Pussycat Dolls, Знаменитость, Артистка, Певица Николь Шерзингер.
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