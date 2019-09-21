Ирина Билык удивила своих поклонников эффектным фото в кровати

Новости шоу бизнеса:Яркий снимок знаменитость опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

Ирина Билык опубликовала необычное фото, на котором предстала в эффектном образе

При этом украинская певица взялась говорить со своими поклонниками на серьезные темы.

Звезда украинского шоу-бизнеса Ирина Билык решила поговорить о фильмах. Для этого она надела шляпу, взяла шикарный букет роз и, не снимая обуви, легла в кровать.

На фото Билык одета во все черное, полусидит-полулежит на кровати с белым постельным бельем, а на коленях у артистки – огромный букет красных и белых роз.

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Поклонники певицы тут же отметили, что она невероятно хороша и включились "в игру".

"Якось у казці", "Жизнь,- то, что она есть…", "Любовь не приходит дважды", "Санта-Барбара", "100 шагов к любви", "Бегущая по граблям", – написали фанаты Ирины Билык в социальной сети.