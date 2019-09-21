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Ирина Билык удивила своих поклонников эффектным фото в кровати

Ирина Билык удивила своих поклонников эффектным фото в кровати
10:35 Сегодня Телеграф u-news.com.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Яркий снимок знаменитость опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

Ирина Билык опубликовала необычное фото, на котором предстала в эффектном образе

При этом украинская певица взялась говорить со своими поклонниками на серьезные темы.

Звезда украинского шоу-бизнеса Ирина Билык решила поговорить о фильмах. Для этого она надела шляпу, взяла шикарный букет роз и, не снимая обуви, легла в кровать.

На фото Билык одета во все черное, полусидит-полулежит на кровати с белым постельным бельем, а на коленях у артистки – огромный букет красных и белых роз.

 
 
 
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Если бы ваша жизнь была фильмом, как бы он назывался? #иринабилык #irabi #irinabilyk #irynabilyk #жизнькакчудо

Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna)

Деми Мур прокомментировала измены своего бывшего мужа Эштона Катчера

"Если бы ваша жизнь была фильмом, как бы он назывался?", – подписала фотографию Билык.

Поклонники певицы тут же отметили, что она невероятно хороша и включились "в игру".

"Якось у казці", "Жизнь,- то, что она есть…", "Любовь не приходит дважды", "Санта-Барбара", "100 шагов к любви", "Бегущая по граблям", – написали фанаты Ирины Билык в социальной сети.

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Все по теме:

Певица, Знаменитость, Ирина Билык, Украинская певица, Яркий снимок, Эштона Катчера.
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