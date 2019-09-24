Переборщила: пьяная Леди Гага оказалась под машиной (Видео)

Американской певице и обладательнице золотой статуэтки "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана удалось оконфузится перед своими фанатами.
Леди Гага, которая недавно запустила собственную линию косметики под названием Haus Laboratories, после очередного мероприятия показала себя во всей красе в опьяненном состоянии.
Дело в том, что на официальной странице портала TMZ в Twitter было опубликовано видео, на котором певица, держась за руку своей помощницы, неуверенно подходила к ожидающей ее машине. Когда певица решила сама открыть дверцу автомобиля, то неожиданно упала, где оказалась почти под машиной. После этого опьяневшей певице быстро помогли встать на ноги.
Несмотря на комичную ситуацию, Леди Гага гордо начала улыбаться в объективы папарацци, которые в этот момент окружали певицу.
Lady Gaga LITERALLY celebrated the #FirstDayOfFall pic.twitter.com/A0ONbzlLvg
— TMZ (@TMZ) September 24, 2019
Ну что же, будем надеяться на удачное приземление американской звезды, и пожелаем реализации новых творческих проектов "мамы монстров"!