Настя Каменских поразила своих поклонников пикантным снимком (Фото)

Украинская певица Настя Каменских (NK) уже давно интригует своих фанатов, что готовит для них нечто особенное этой осенью. А пока поклонники теряются в догадках, артистка дразнит их своими сексуальными фото.
Только день назад Настя Каменских объявила, что ее муж Потап (Алексей Потапенко) 27 сентября выпустит свой новый альбом "Misha", в котором будет несколько песен об артистке. Сейчас же супруги решили отдохнуть на морском побережье, выделив на солнечные ванны целых четыре дня.
"Это наше с Потапом бегство. Всего 4 дня. Много любви и солнца", – лаконично подписала свое новое фото Каменских. На нем она продемонстрировала роскошную загорелую фигуру в черном раздельном купальнике и позировала на балконе на фоне морских пейзажей.
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This is our with @realpotap escape. Just 4 days. A lot of love and sun
Добавим, что несколько дней назад она также опубликовала еще одно откровенное фото, на котором пикантно засветила пресс и пышную грудь в обтягивающих боди и лосинах. Звезда путешествовала по Украине в связи с гастрольным туром.
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Гастролі... це завжди так важко. Без нормального режиму, в безкінечному стресі для організму, без людського ліжка і по «найкращих» дорога алколи бачиш ваші очі на концертах, забуваютється все на світі і залишаються лише приємні спогади! Дякую вам всім хто приходить на мої концерти хто сьогодні буде в місті Рівне підспівувати мені?
Напомним, что украинская певица Яна Соломко нарушила молчание и прокомментировала развод с бизнесменом Олегом Солодуховым. Известно, что пара около года не живет вместе и уже 2 месяца как находится в разводе.