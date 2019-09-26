Настя Каменских поразила своих поклонников пикантным снимком (Фото)

Новости шоу бизнеса:Некоторые поклонники взялись комментировать, что она заметно похудела, ведь Настя всегда отличалась пышными формами.

Украинская певица Настя Каменских (NK) уже давно интригует своих фанатов, что готовит для них нечто особенное этой осенью. А пока поклонники теряются в догадках, артистка дразнит их своими сексуальными фото.

Только день назад Настя Каменских объявила, что ее муж Потап (Алексей Потапенко) 27 сентября выпустит свой новый альбом "Misha", в котором будет несколько песен об артистке. Сейчас же супруги решили отдохнуть на морском побережье, выделив на солнечные ванны целых четыре дня.

"Это наше с Потапом бегство. Всего 4 дня. Много любви и солнца", – лаконично подписала свое новое фото Каменских. На нем она продемонстрировала роскошную загорелую фигуру в черном раздельном купальнике и позировала на балконе на фоне морских пейзажей.

Добавим, что несколько дней назад она также опубликовала еще одно откровенное фото, на котором пикантно засветила пресс и пышную грудь в обтягивающих боди и лосинах. Звезда путешествовала по Украине в связи с гастрольным туром.

Напомним, что украинская певица Яна Соломко нарушила молчание и прокомментировала развод с бизнесменом Олегом Солодуховым. Известно, что пара около года не живет вместе и уже 2 месяца как находится в разводе.