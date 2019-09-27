Суд окончен: дело против экс-парня Хайден Панеттьери закрыто

Новости шоу бизнеса:Скандал вокруг экс-пары Хайден Панеттьери и Брайана Хикерсона пришел к своему завершению, ведь дело об избиении мужчиной своей партнерши неожиданно закрыли.

Причиной этому стал отказ от показаний самой Хайден.

Соответствующее решение было принято во время заседания суда в Лос-Анджелесе 26 сентября. Об этом сообщается на People. Прокурор объявил о закрытии судебного дела Брайана Хикерсона и снятия с него обвинений в домашнем насилии.

"Рассмотрение дела против Брайана Хикерсона было прекращено", – говорится в заявлении представителя окружной прокуратуры округа Лос-Анджелеса. Присутствующие на заседании рассказали, что решение было принято из-за недостатка доказательств и показания против Брайана, то есть СМИ предполагают, что сама Хейден отказалась предоставлять информацию об инциденте с избиением.

Известно, что перед судебным заседанием окружная прокуратура обратилась к родным актрисы, так как с самой Хайден связаться им так и не удалось. Возможно, причиной отказа от показаний стал новый роман Хайден с братом экс-обвиняемого – Заком Хикерсоном.