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Ксения Мишина рассказала, как увела мужчину из семьи (Видео)

Ксения Мишина рассказала, как увела мужчину из семьи (Видео)
15:45 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:По словам Мишиной, между ней и Котом ничего нет, а страсть и поцелуи на паркете это всего лишь актерская игра.

Актриса Ксения Мишина, звезда нашумевшего украинского сериала "Кріпосна" на канале СТБ, призналась, что однажды она разрушила чужую семью.

Об этом она рассказала в проекте Маши Ефросининой на YouTube "Экзамен". Такое признание артистка сделала, комментируя слухи о романе с партнером по шоу "Танці з зірками" Женей Котом, который счастливо женат на своей возлюбленной Наталье Татаринцевой.

"Я крайне уважительно отношусь к семейной жизни, потому что у меня был момент того, когда мужчина из-за меня ушел из семьи. И ничего хорошего, это ни к чему не привело. Я не перестаю себя винить за это. Нет чистоты там. Я на этот шаг никогда не пойду", - заявила Ксения. 

Актриса добавила, что после этого случая у нее внутри появилась "некая штука", которая не позволит ей больше влюбиться в женатого мужчину. А на вопрос Ефросининой, что будет, если чувства вспыхнут у Жени, Ксения ответила: "Что там у него начнется - это его проблемы".

"Если я не буду использовать свои сильные стороны, то есть свое актерское мастерство, то мои танцы будут никакими. Потому что танцевать я не умею, и техники никакой у меня нету", - подчеркнула актриса.

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Все по теме:

Актриса, Знаменитость, Экзамен, Танці з зірками, Ксения Мишина, Кріпосна, Маши Ефросининой, Женей Котом, Наталье Татаринцевой.
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