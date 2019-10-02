А он отказался: сколько мог заработать Мэтт Дэймон за роль в "Аватаре"

Новости шоу бизнеса:Ранее не было известно какую сумму предлагали актеру за эту роль в фильме Кэмерона.

Многие знают, что у поклонников был шанс увидеть Мэтта Дэймона в фильме Джеймса Кэмерона "Аватар". Но никто не озвучивал, какие деньги предлагали актеру за эту роль. Все тайны о своей возможной игре в «Аватаре» Мэтт Дэймон раскрыл в интервью для ноябрьского номера GQ.

Мэтт рассказал, что у них с Кэмероном был довольно серьезный разговор на эту тему. Режиссер сказал Дэймону, что ему была абсолютно не важна статусность звезды для роли в "Аватаре".

Если ты не согласишься, то я найду неизвестного актера и отдам эту роль ему, потому что фильм в тебе не нуждается, ― говорил Кэмерон актеру.

Однако в случае согласия режиссер предложил Мэтту в качестве гонорара 10% от прибыли фильма. Если бы он тогда знал, что кинокартина на десятилетие станет самой кассовой в истории! "Аватар" собрал 2,79 млрд долларов, и, по подсчетам, за этот фильм Дэймон мог получить почти 300 миллионов долларов.

Об этом разговоре актер рассказал Джону Красински ― в то время они вместе писали сценарий для фильма "Земля обетованная". Джон заверил Мэтта, что если бы он снялся в этом фильме, то в его жизни ничего особо не поменялось бы.

Ничего в твоей жизни не будет отличаться от прежнего вообще,― сказал ему Красински.

Но итог все равно один ― Дэймон упустил возможность получить самый большой гонорар в истории кинематографа.

Дэймон признался, что отказался от этой роли, потому что не хотел помешать съемкам фильма "Ультиматум Борна"

Я был вынужден сказать «нет» и понимал, что, возможно, упускаю шанс когда-либо поработать с Кэмероном, - поделился актер.