Скачать
Среда, 02.10.2019
"Формула Штайнмайера": у Кучмы привели полный текст письма к Сайдику (Фото)
"Формула Штайнмайера": у Кучмы привели полный текст письма к Сайдику (Фото)
Зеленский задержал заседание Рады ради пояснений "формулы Штайнмайера"
Зеленский задержал заседание Рады ради пояснений "формулы Штайнмайера"
Лига чемпионов: расписание матчей 2 октября
Лига чемпионов: расписание матчей 2 октября
Очередной скандал из-за Меган: принц Гарри подал в суд на СМИ
Очередной скандал из-за Меган: принц Гарри подал в суд на СМИ

И тут отличились: на Джастина Тимберлейка напал украинец (Видео)

И тут отличились: на Джастина Тимберлейка напал украинец (Видео)
13:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Скандальный украинский пранкер Виталий Седюк отметился очередным пранком, который совершил на красной дорожке Недели моды в Париже.

Во время прибытия супруги Джастина Тимберлейка и его жены, Седюк схватил его за ногу.

Случилось это перед показом бренда Louis Vuitton в Париже 1 октября. Супруги Джастина Тимберлейка и Джессики Бил направлялось на мероприятие, в то время как сквозь охрану мгновенно продвинулся Седюк и на земле крепко схватил актера за правую ногу.

После вмешательств охраны Виталий отстранили от Тимберлейка, впрочем на видеоролике заметно, что жена изрядно запереживала после инцидента, но Джастин невольно ее успокоил своей улыбкой. После этого супруги пошли на показ.

Отметим, что Виталий Седюк уже не впервые нападает на известных звезд. За свою "карьеру" он "нападал" на таких звезд, как Джиджи Хадид, Уилла Смита, Адель, Брэдли Купер, Леонардо Ди Каприо, Америку Феррера, Брэда Питта, Ким Кардашян, Сиару, Анну Винтур и Миранду Керр. Одим из последних пранков Виктора Седюка состоялся в финале Евровидения-2017 во время выступления Джамалы.

Джастин Тимберлейк возвращается на экраны 

Мужчина выбежал на сцену Во время выступления Джамалы на Евровидении-2017 фанат показал голый зад: фото и видео с флагом Австралии на плечах и обнажил ягодицы. Известно, что Седюка впоследствии доставили в СИЗО Пранкеры с голой задницей задержали за хулиганство: опубликованы фото , после чего Днепровский районный суд Киева избрал ему меру пресечения Суд избрал меру пресечения пранкеру Седюку, который посветил ягодицами на Евровидении в виде личного обязательства и обязал сдать заграничные паспорта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нападение, Джастин Тимберлейк, Певец, Виталий Седюк, Пранкер, Пранк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 2 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Манчестер Сити 2:0 Динамо Загреб: события матча (Фото, Видео)
03 Названы лучшие напитки для здоровья печени
04 Администрация Трампа одобрила продажу Украине новой партии Javelin
05 "Вопросов стало больше": Климкин назвал последствия "формулы Штайнмайера"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Осень порадует погодой, но не долго: прогноз синоптиков на 2-3 октября
Осень порадует погодой, но не долго: прогноз
Шуфрич пришел в ВР с заклеенным ртом
Шуфрич пришел в ВР с заклеенным ртом
В Кремле заинтересовались &quot;формулой Штайнмайера&quot; и готовы к &quot;нормандской встрече&quot;
В Кремле готовы к "нормандской встрече"
&quot;Теряем&quot; до рождения: у человеческого эмбриона присутствуют мышцы животных
"Теряем" до рождения: у человеческого эмбриона присутствуют мышцы животных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь