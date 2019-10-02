И тут отличились: на Джастина Тимберлейка напал украинец (Видео)

Новости шоу бизнеса:Скандальный украинский пранкер Виталий Седюк отметился очередным пранком, который совершил на красной дорожке Недели моды в Париже.

Во время прибытия супруги Джастина Тимберлейка и его жены, Седюк схватил его за ногу.

Случилось это перед показом бренда Louis Vuitton в Париже 1 октября. Супруги Джастина Тимберлейка и Джессики Бил направлялось на мероприятие, в то время как сквозь охрану мгновенно продвинулся Седюк и на земле крепко схватил актера за правую ногу.

После вмешательств охраны Виталий отстранили от Тимберлейка, впрочем на видеоролике заметно, что жена изрядно запереживала после инцидента, но Джастин невольно ее успокоил своей улыбкой. После этого супруги пошли на показ.

Отметим, что Виталий Седюк уже не впервые нападает на известных звезд. За свою "карьеру" он "нападал" на таких звезд, как Джиджи Хадид, Уилла Смита, Адель, Брэдли Купер, Леонардо Ди Каприо, Америку Феррера, Брэда Питта, Ким Кардашян, Сиару, Анну Винтур и Миранду Керр. Одим из последних пранков Виктора Седюка состоялся в финале Евровидения-2017 во время выступления Джамалы.

Мужчина выбежал на сцену Во время выступления Джамалы на Евровидении-2017 фанат показал голый зад: фото и видео с флагом Австралии на плечах и обнажил ягодицы. Известно, что Седюка впоследствии доставили в СИЗО Пранкеры с голой задницей задержали за хулиганство: опубликованы фото , после чего Днепровский районный суд Киева избрал ему меру пресечения Суд избрал меру пресечения пранкеру Седюку, который посветил ягодицами на Евровидении в виде личного обязательства и обязал сдать заграничные паспорта.