Супермодель Кендалл Дженнер снялась в рекламе для бренда Reserved (Фото, Видео)

Демократический бренд Reserved представил новый рекламный кампейн осень-зима 19/20, лицом которого стала супермодель и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кендалл Дженнер.
Еще несколько дней назад представители Reserved опубликовали фото в инстаграме в то время неизвестной девушки со спины, которая была одета только в кожаную юбку. В подписи был только лаконичный вопрос: "Как думаете, кто эта девушка?".
А уже сегодня, 2 октября, стало известно, кто эта загадочная брюнетка. Ею стала 23-летняя Кендалл Дженнер, которая считается одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире по версии издания Forbes.
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Who’s that girl? skirt: WN975-99X #Ciao #ReservedForMe #fashion
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Where do we begin? A woman has many faces (AND looks) as she goes through her life.Reminisce about Italy with @KendallJenner, see the #CiaoKendall movie directed by @gvsgvs and share your thoughts. Ciao! #KendallForReserved #KendallJenner #Kendall #ReservedForMe #CiaoKendall #Milano #fashion #campaign #look #style #mood
В fashion-ролике от режиссера Гордона Фон Штайнера под названием Ciao Kendall Дженнер перевоплотилась в известные ретро-образы из итальянских фильмов. Так, девушка предстала в образе героини Софи Лорен из фильма "Брак по-итальянски", Натали Портман из фильма "Леон". Также она продемонстрировала look бунтарки в стиле 90-х.
Стилистом выступил Джейкоб К, ранее сотрудничавший с моделью для W Magazine, Vogue и Dazed.