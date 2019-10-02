Супермодель Кендалл Дженнер снялась в рекламе для бренда Reserved (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:Супермодель Кендалл Дженнер стала лицом бренда Reserved.

Демократический бренд Reserved представил новый рекламный кампейн осень-зима 19/20, лицом которого стала супермодель и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кендалл Дженнер.

Еще несколько дней назад представители Reserved опубликовали фото в инстаграме в то время неизвестной девушки со спины, которая была одета только в кожаную юбку. В подписи был только лаконичный вопрос: "Как думаете, кто эта девушка?".

А уже сегодня, 2 октября, стало известно, кто эта загадочная брюнетка. Ею стала 23-летняя Кендалл Дженнер, которая считается одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире по версии издания Forbes.

В fashion-ролике от режиссера Гордона Фон Штайнера под названием Ciao Kendall Дженнер перевоплотилась в известные ретро-образы из итальянских фильмов. Так, девушка предстала в образе героини Софи Лорен из фильма "Брак по-итальянски", Натали Портман из фильма "Леон". Также она продемонстрировала look бунтарки в стиле 90-х.

Стилистом выступил Джейкоб К, ранее сотрудничавший с моделью для W Magazine, Vogue и Dazed.