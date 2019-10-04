"Зважені та щасливі" 9 сезон: какие испытания прошли участники в 6 выпуске (Видео)

Новости шоу бизнеса:Вчера, 3 октября, состоялся 6 выпуск девятого сезона проекта "Взвешенные и счастливые".

Пройдя полтора месяца интенсивных тренировок и сложных конкурсов, в шоу Зважені та щасливі 9 сезоне выпуске 6 участники наконец-то заслужили долгожданную встречу с родными. Особенно рада розовая Наташа, которой очень тяжело дается разлука с маленьким сыном.

Однако чтобы увидеть ребенка, девушке пришлось пройти 10 длинных километров навстречу к партнеру, а за спиной – тянуть автомобильный прицеп с родственниками Паши.

Хватит ли у любящей матери сил и отчаяния, чтобы преодолеть эту дистанцию? Смотрите онлайн в 6 выпуске Зважені та щасливі 2019:

Также участникам проекта СТБ Зважені та щасливі 9 впервые пришлось тренироваться самостоятельно, так как Иракли Макацария и Марина Боржемская покинули лагерь похудения на целую неделю! Руководить занятиями Марининой команды взялся Николай Ворошнов.

Под присмотром экс-хоккеиста девочки преодолели настоящий марафон на беговых дорожках.

Но занимался ли сам красный Коля или только руководил? Смотрите онлайн в шоу Зважені та щасливі от 03.10.2019:

Взвешивание в 3 части шоу Зважені та щасливі 9 сезона снова грозило вылетом из проекта одному из мужчин. Особенно встревожен был оранжевый Руслан: его партнер Лала уже не первый раз отказывается стараться во время конкурсов и выполнять норму на тренировках. Благодаря девушке, Руслану пришлось стать на весы с антибонусом в 2 кг. Попадет ли оранжевый под "желтую линию"?

В шоу Зважені та щасливі 2019 на взвешивании откроются тайны 9-летней давности. Многие зрители подозревали, что у Аниты Луценко и Николая Ворошнова был тайный роман! Даже родители Ани Богачовой не стали исключением и попробовали выведать секрет Коли на испытании. Смотрите онлайн 6 выпуск Зважені та щасливі 9:

Напомним, что шоу "Зважені та щасливі" - это украинская версия популярного американского проекта "The Biggest Loser", которая вышла в эфир канала СТБ в сентябре 2011 года и моментально собрала целую армию поклонников. Здесь на глазах миллионов телезрителей участники демонстрируют невероятное упорство и силу воли в борьбе с лишним весом.