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Две женщины обвинили Джеймса Франко в сексуальних домогательствах

Две женщины обвинили Джеймса Франко в сексуальних домогательствах
14:44 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Жертвы заявили, что Франко обещал им роли в фильмах в обмен на участие в съемках сексуального характера.

Актера Джеймса Франко и его коллег по школе актерского мастерства обвинили в сексуальных домогательствах. Две женщины сообщили, что стали жертвами сексуального насилия.

Известно, что Сара Титер-Каплан и Тони Гаал заявили, что при поступлении в школу Studio 4, они подвергались домогательствам – как со стороны самого актера, так и со стороны его партнеров.

41-летний голливудский актер Джеймса Франкзаверил, что даст им роли в громких фильмах, но только после того, как те поучаствуют в съемках с эротическим характером. Девушки утверждают, что в результате в школе установилась "атмосфера домогательств и сексуальной эксплуатации".

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Как сообщается, Джеймса Франко уже не впервые обвиняют в подобном. Сара Титер-Каплан ранее тоже заявляла о непристойном поведении актера.

Напомним, легендарный певец Пласидо Доминго остался без еще одной престижной возможности продолжать свою карьеру. 78-летний инспанський тенор оставил авторитетную должность директора оперы Лос-Анджелеса.

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Все по теме:

Обвинения, Джеймс Франко, Знаменитости, Актер, Домогательство, Голливудский актер, Сексуальные домогательства.
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