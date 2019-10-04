Две женщины обвинили Джеймса Франко в сексуальних домогательствах

Новости шоу бизнеса:Жертвы заявили, что Франко обещал им роли в фильмах в обмен на участие в съемках сексуального характера.

Актера Джеймса Франко и его коллег по школе актерского мастерства обвинили в сексуальных домогательствах. Две женщины сообщили, что стали жертвами сексуального насилия.

Известно, что Сара Титер-Каплан и Тони Гаал заявили, что при поступлении в школу Studio 4, они подвергались домогательствам – как со стороны самого актера, так и со стороны его партнеров.

41-летний голливудский актер Джеймса Франкзаверил, что даст им роли в громких фильмах, но только после того, как те поучаствуют в съемках с эротическим характером. Девушки утверждают, что в результате в школе установилась "атмосфера домогательств и сексуальной эксплуатации".

Как сообщается, Джеймса Франко уже не впервые обвиняют в подобном. Сара Титер-Каплан ранее тоже заявляла о непристойном поведении актера.

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