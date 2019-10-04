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Роберт Де Ниро судится с экс-помощницей: подробности

Роберт Де Ниро судится с экс-помощницей: подробности
15:45 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Экс-работница обвиняет актера в харассменте и дискриминации по гендерному признаку.

Бывшая помощница Роберта Де Ниро обвинила его в сексуальных домогательствах.

Иск на 12 миллионов долларов предъявила 76-летнему Роберту Де Ниро его бывшая помощница Грэм Чейз Робинсон. Она утверждает, что Де Ниро вел себя по отношению к ней враждебно, оскорблял, называл "отродьем" и нецензурными словами. 

25-летняя Грэм Чейз Робинсон устроилась на работу к Роберту Де Ниро в 2008 году в качестве ассистента. Однако сотрудничество закончилось скандалом. В августе этого года актер подал на нее в суд, требуя взыскать 6 миллионов долларов. Как утверждает актер, Робинсон использовала кредитную карту компании для личных трат, а также в рабочее время за четыре дня пересмотрела 55 эпизодов сериала "Друзья".

Робинсон подала встречный иск о харассменте, выплате заработной платы и возмещении убытков на сумму вдвое большую – 12 миллионов долларов. Экс-помощница утверждает, что наниматель ее неоднократно оскорблял, упоминая "стереотипные обязанности женщин", а также отпускал "сексуализированные" комментарии.

"Де Ниро рассказал ей о своем рецепте Виагры – о своей молодой любовнице, говоря при этом, что она одного возраста с Робинсон. Также он предложил помощнице представить его в туалете. Еще Де Ниро предположил, что мисс Робинсон могла забеременеть, используя сперму от своего женатого коллеги-мужчины", – говорится в иске.

Бывшая сотрудница поведала, что Де Ниро часто находился в нетрезвом состоянии и набрасывался на нее, а также обвинила актера, что он не предпринял никаких действий, когда один из его друзей "шлепнул ее по заднице".

В подтверждение своих слов пострадавшая приложила к иску голосовые сообщения от обвиняемого.

"Ты, черт возьми, не отвечаешь на мои звонки? Как ты смеешь? Тебя уволят. Как ты смеешь?", "Не зли меня, а я разозлился, потому вот мне нужна эта простая вещь, и нужна прямо сейчас! ... Ты должен быть, шутишь, ты избалованный ребенок!", – говорил ей Де Ниро, приправляя сообщения оскорблениями.

Когда были записаны эти сообщения, Грэм раскрывать не стала.

"Роберт Де Ниро – тот, кто держится за старые нравы. Он не принимает идею о том, что мужчины должны относиться к женщинам как к равным. Ему все равно, что гендерная дискриминация на рабочем месте нарушает закон. Мисс Робинсон – жертва подобного отношения", – говорится в иске на 19 страниц.

На данный момент Де Ниро не ответил на выдвинутые против него обвинения.

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Знаменитости, Актер, Обвинение, Роберт Де Ниро.
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