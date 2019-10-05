Пополнение в семье: у солиста Backstreet Boys родился ребенок (Фото)

Новости шоу бизнеса:39-летний певец принимает поздравления.

Певец Ник Картер и его супруга Лорен Китт стали родителями во второй раз. Сама пара пока не комментирует эту информацию - о пополнении в семье рассказал источник Us Weekly.

Напомним, что о беременности Лорен певец сообщил в мае. У пары уже растет сын Один Рейн, который родился в 2016 году.

К слову, ранее Ник с женой уже пытались стать родителями, но на 16-й неделе у Лорен случился выкидыш. Отметим, что и эта беременность женщины не обошлась без сложностей.

Так, несколько недель назад Ник рассказал общественности, что его младший брат Аарон угрожал его беременной жене убийством. В связи с такими заявлениями Ник подал в суд на брата и выиграл его.