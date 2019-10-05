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Суббота, 05.10.2019
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Энрике Иглесиас выложил трогательный снимок со своим сыном (Фото, Видео)

Энрике Иглесиас выложил трогательный снимок со своим сыном (Фото, Видео)
22:38 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Испанский певец любит делится снимками своих малышек.

Энрике Иглесиас открыто публикует фото своих детей в социальных сетях еще с рождения, не скрывая их лица от поклонников в сети. На новой фотографии певец показал, как выглядит его подросший сын Николас.

"Мне кажется, у него мои гены", – коротко прокомментировал совместное селфи с мальчиком Иглесиас.

Подписчики в сети были в восторге от нежного снимка и согласились, что Николас – является копией артиста. Но есть другие поклонники, которые точно убеждены, что близнецы больше похожи на свою маму, россиянку Анну Курникову.

 
 
 
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I think he’s got my genes #myrussianmeatball

Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

На днях ранее Энрике Иглесиас умилил фанов двумя короткими роликами, на которых он танцует и играет с дочерью Люси. Испанца, безусловно, можно признать образцовым звездным папочкой.

 
 
 
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Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс снова стали родителями 

Ранее сообщалось, что певец Ник Картер и его супруга Лорен Китт стали родителями во второй раз. Сама пара пока не комментирует эту информацию.

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Все по теме:

Видео, Энрике Иглесиас, Фото, Анна Курникова, Испанский певец.
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