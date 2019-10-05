Энрике Иглесиас выложил трогательный снимок со своим сыном (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:Испанский певец любит делится снимками своих малышек.

Энрике Иглесиас открыто публикует фото своих детей в социальных сетях еще с рождения, не скрывая их лица от поклонников в сети. На новой фотографии певец показал, как выглядит его подросший сын Николас.

"Мне кажется, у него мои гены", – коротко прокомментировал совместное селфи с мальчиком Иглесиас.

Подписчики в сети были в восторге от нежного снимка и согласились, что Николас – является копией артиста. Но есть другие поклонники, которые точно убеждены, что близнецы больше похожи на свою маму, россиянку Анну Курникову.

Посмотреть эту публикацию в Instagram I think he’s got my genes #myrussianmeatball Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 3 Окт 2019 в 9:49 PDT

На днях ранее Энрике Иглесиас умилил фанов двумя короткими роликами, на которых он танцует и играет с дочерью Люси. Испанца, безусловно, можно признать образцовым звездным папочкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 24 Сен 2019 в 12:44 PDT

Ранее сообщалось, что певец Ник Картер и его супруга Лорен Китт стали родителями во второй раз. Сама пара пока не комментирует эту информацию.