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Сексуальный харассмент: Джеймсу Франко выдвинули иск за домогательство

Сексуальный харассмент: Джеймсу Франко выдвинули иск за домогательство
13:34 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Американского актера и режиссера обвиняют в "сексуальной эксплуатации".

Американский актер Джеймс Франко в последние годы нажил себе репутацию скандального человека после того, как в 2018 году актера обвинили в совращении несовершеннолетней.

Уже не одна женщина заявляет, что подвергалась со стороны голливудского актера сексуальному харассменту. Дело набрало серьезный характер, когда на Джеймса Франко начали поступать судебные иски от его бывших учениц актерской школы "Studio 4", принадлежавшая тогда мужчине.

В заявлениях Сары Титер-Каплан и Тони Гаал сообщается, что преподаватели, и сам актер, вели себя совершенно неподобающе по отношению к молодым студенткам. Когда некоторые девушки отказывались от мастер-классов игры в интимных сценах, то им ограничивали выбор ролей в новых проектах.

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"Иск требует возмещения материального ущерба, а также возврата или уничтожения любых видеозаписей бывших учеников Studio 4", - говорится в судебных документах.

Несмотря на многочисленные обвинения, Джеймс Франко не признает свою вину, и продолжает сниматься в кино как ни в чем не бывало.

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Все по теме:

Судебный иск, Джеймс Франко, Американский актер, Сексуальный харассмент, Studio 4.
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