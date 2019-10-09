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Установлена причина смерти актера Дмитрия Марьянова

Установлена причина смерти актера Дмитрия Марьянова
10:54 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:15 октября 2017 года внезапно умер известный российский актер Дмитрий Марьянов.

Всего через неделю исполняется вторая годовщина смерти популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова, известного по ролям в таких фильмах как "Мираж", "Небесный суд", "Норвег".

Напомним, что с 6 по 15 октября актер находился в реабилитационном центре "Мираж", где по данным СМИ, Марьянов лечился от алкогольной зависимости. В последние дни мужчина часто жаловался другим пациентам на недомогание и боль, но врачи не придавали этому никакого значения. Тогда один из клиентов центра все-таки вызвал скорую помощь, но, к сожалению из-за того, что было потеряно драгоценное время, Дмитрий Марьянов скончался по дороге в больницу.

Тогда было открыто уголовное дело по обвинению директора "Феникса", где находился российский актер. Женщину привлекают к ответственности за халатность, когда она подвергала мужчину опасности.

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На данный момент стало известно, что Дмитрий Марьянов умер из-за сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием кровопотери.

"Средств связи у Марьянова не было. Директор знала об этом, а также о том, что у него серьезное заболевание и что в центре нет медперсонала, который мог бы ему оказать адекватную помощь. Тем не менее обвиняемая воспрепятствовала направлению актера для оказания медицинской помощи и доставлению его в больницу", - сообщается в пресс-релизе Следственного комитета.

Сейчас уголовное дело было передано в прокуратуру, где должно быть утверждено обвинительное заключение.

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Причина смерти, Смерть, Российский актер, Дмитрий Марьянов.
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