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Николь Кидман снялась в прозрачном платье для известного глянца

Николь Кидман снялась в прозрачном платье для известного глянца
09:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Прозрачное черное кутюрное платье от Dior подчеркнуло стройную фигуру актрисы, а черная вуаль сделала образ загадочным.

Американский глянцевый журнал Elle представил несколько обложек Октябрьского спецвыпуске "Женщина в Голливуде" с самыми популярными звездами: Натали Портман, Николь Кидман, Скарлетт Йоханссон, Зендаей, Гвинет Пэлтроу, Долли Партон и другими женщинами.

Для американского Elle 52-летняя Николь Кидман снялась в неожиданном соблазнительном образе. 

В интервью изданию актриса призналась, что сериал "Большая маленькая ложь", в котором Николь Кидман сыграла одну из главных ролей, а также работала продюсером, может получить продолжение. 

 
 
 
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Honored to be included alongside some of the many trailblazing women who are forces in the creative field and beyond for @ElleUSA’s celebration of Women in Hollywood

Публикация от Nicole Kidman (@nicolekidman)

"Все спрашивают, будет ли третий сезон. И все мы отвечаем: "Просто дайте нам секунду на размышление". Конечно, мы бы хотели сделать третий сезон, потому что нам очень нравится работать вместе и проводить время со своими друзьями, создавая такой потрясающий проект", – отметила звезда.

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Также актриса заговорила о новой ленте Bombshell ("Сенсация"), в которой рассказывается о сексуальных домогательствах на новостном канале Fox News. В фильме, снятом по реальным событиям, также сыграли актрисы Робби и Шарлиз Терон. В Украине премьера запланирована на 19 декабря 2019 года.

Фильм пытается рассказать не о Fox News, а историю гораздо шире. Это больше о сексуальном домогательстве и женщинах, – заявила Кидман.

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Стиль, Образ, Николь Кидман, Знаменитость, Глянцевый журнал.
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