СМИ: Селена Гомес снова встречается с экс-бойфрендом Найлом Гораном (Фото)

В сети обсуждают предполагаемый роман певицы и ее бывшего бойфренда Найла Горана. Около недели назад в сети появилось фото с Селеной Гомес и Найлом Гораном, после которого западные СМИ накрыла волна обсуждений относительно их предполагаемого романа.
Большая компания друзей вместе со звездными экс-влюбленными сходили поужинать в один из ресторанов Лос-Анджелеса. На совместном фото Найл Горан нежно обнял Селену за плечо, а она романтично улыбалась в объектив.
Однако, если для некоторых фанатов этот жест был подобен дружескому, то после этого в сети появились фото актрисы рядом с домом ее бывшего бойфренда.
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На фотографиях от папарацци Селена Гомес вышла из машины, забрав из нее пакеты с продуктами, а также большую сумку от Louis Vuitton, наполненную вещами. Она отправилась к дому бывшего парня, не заметив, что за ней следят папарацци.
Также знаменитости провоцируют слухи о романе на своих страницах в инстаграме, публикуя загадочные фото в адрес друг друга.