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Четверг, 10.10.2019
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СМИ: Селена Гомес снова встречается с экс-бойфрендом Найлом Гораном (Фото)

СМИ: Селена Гомес снова встречается с экс-бойфрендом Найлом Гораном (Фото)
17:52 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Фанаты 27-летней Селены Гомес подозревают, что наконец могут порадоваться за своего кумира.

В сети обсуждают предполагаемый роман певицы и ее бывшего бойфренда Найла Горана. Около недели назад в сети появилось фото с Селеной Гомес и Найлом Гораном, после которого западные СМИ накрыла волна обсуждений относительно их предполагаемого романа.

Большая компания друзей вместе со звездными экс-влюбленными сходили поужинать в один из ресторанов Лос-Анджелеса. На совместном фото Найл Горан нежно обнял Селену за плечо, а она романтично улыбалась в объектив.

Однако, если для некоторых фанатов этот жест был подобен дружескому, то после этого в сети появились фото актрисы рядом с домом ее бывшего бойфренда.

 
 
 
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I love selena and niall together

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Selena posted a new story

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Selena at niall's house

Публикация от selenator (@selena_selentor)

Когда на свадьбу не пригласили: Селена Гомес опубликовала грустное селфи (Фото)

На фотографиях от папарацци Селена Гомес вышла из машины, забрав из нее пакеты с продуктами, а также большую сумку от Louis Vuitton, наполненную вещами. Она отправилась к дому бывшего парня, не заметив, что за ней следят папарацци.

Также знаменитости провоцируют слухи о романе на своих страницах в инстаграме, публикуя загадочные фото в адрес друг друга.

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Депрессия, Отношения, Селена Гомес, Фото, Парень, Экс-бойфренд, Американская певица, Американская актриса, Найл Хоран.
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