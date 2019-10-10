СМИ: Селена Гомес снова встречается с экс-бойфрендом Найлом Гораном (Фото)

Новости шоу бизнеса:Фанаты 27-летней Селены Гомес подозревают, что наконец могут порадоваться за своего кумира.

В сети обсуждают предполагаемый роман певицы и ее бывшего бойфренда Найла Горана. Около недели назад в сети появилось фото с Селеной Гомес и Найлом Гораном, после которого западные СМИ накрыла волна обсуждений относительно их предполагаемого романа.

Большая компания друзей вместе со звездными экс-влюбленными сходили поужинать в один из ресторанов Лос-Анджелеса. На совместном фото Найл Горан нежно обнял Селену за плечо, а она романтично улыбалась в объектив.

Однако, если для некоторых фанатов этот жест был подобен дружескому, то после этого в сети появились фото актрисы рядом с домом ее бывшего бойфренда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram I love selena and niall together Публикация от selenator (@selena_selentor) 5 Окт 2019 в 9:42 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Selena posted a new story Публикация от selenator (@selena_selentor) 3 Окт 2019 в 10:17 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Selena at niall's house Публикация от selenator (@selena_selentor) 9 Окт 2019 в 11:20 PDT

На фотографиях от папарацци Селена Гомес вышла из машины, забрав из нее пакеты с продуктами, а также большую сумку от Louis Vuitton, наполненную вещами. Она отправилась к дому бывшего парня, не заметив, что за ней следят папарацци.

Также знаменитости провоцируют слухи о романе на своих страницах в инстаграме, публикуя загадочные фото в адрес друг друга.