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Четверг, 10.10.2019
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Анджелина Джоли ошеломила публику на премьере фильма в Лондоне (Фото)

Анджелина Джоли ошеломила публику на премьере фильма в Лондоне (Фото)
21:13 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Голливудская актриса Анджелина Джоли продолжает гастролировать по крупнейшим городам мира, рекламируя новый фильм "Колдунья: Повелительница тьмы".

В Лондоне знаменитость поразила фотографов, примерив наряд, напоминавший стиль Малефисенты. На днях в Великобритании представили продолжение истории о Малефисенте. Главные актрисы фильма "Колдунья: Повелительница тьмы" приехали в Лондон, где приняли участие в ряде светских мероприятий. По традиции, звезды фильма Анджелина Джоли и Эль Фэннинг завершили свой визит фотоколлом и общением с журналистами.

Но, пожалуй, именно этот выход актрис войдет в историю промотура, как успешный. Анджелина Джоли решила подогреть интерес к своей героини, продемонстрировав наряд в стиле Малефисенты. К публике актриса вышла в роскошном черном платье, украшенном кружевом. Стройную талию голливудская знаменитость подчеркнула грубым ремнем с шипами, к которому подобрала обруч в таком же стиле. Обувь на каблуках, массивные украшения и серебристый маникюр завершили эффектный look Анджелины Джоли.

Актриса не только охотно примерила наряды, но и позировала в стиле колдуньи. В частности, Анджелина Джоли выбирала эффектные позы на фоне баннера с изображением Малефисенты. Журналисты уже назвали фотосессию удачным "обыгрыванием темной стороны персонажа", а сеть заполонили фотографии Джоли.

 
 
 
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В то же время коллега актрисы по фильму "Колдунья: Повелительница тьмы" Эль Фэннинг была более сдержанной на публике. Блондинка выбрала для выхода трендовый штанний костюм от Gucci красного цвета, который дополнила туфлями-лодочками.

Что известно о фильме "Колдунья: Повелительница тьмы"?

 
 
 
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Angelina Jolie usa a alta costura personalizada da @ralphandrusso para a Malévola Premier em Londres #angelinajolie #ralphandrusso

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"Колдунья: Повелительница тьмы" стала одним из самых ожидаемых фильмов года. О продолжении истории Малефисенты в СМИ заговорили еще в апреле 2018 года, когда в Великобритании начались съемки. Главные роли достались звездам предыдущего фильма: Анджелине Джоли, Мишель Пфайффер, Эль Фэннинг и Эду Скрейну.

Известно, что события киноленты будут проходить через несколько лет после того, как колдунья наложила заклятье на принцессу Аврору. Между Малефисентой и королевой Ингрит воспламенится ожесточенная борьба. Причиной для этого стала любовь принцессы и стремление создать семью. Такое решение принцессы никак не устраивает Малефисенту, которая любой ценой стремится разрушить праздник. Удастся ли ей это – зрители смогут увидеть уже с 17 октября.

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Анджелина Джоли, Дисней, Фото, Американская актриса, Премьера фильма, Малефисента, "Малефисента-2", Колдунья: Повелительница тьмы, Владычица тьмы.
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