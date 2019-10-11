Бейонсе похвасталась формами в коротком платье с глубоким декольте

Новости шоу бизнеса:Новые фото своего "аутфита" со всеми аксессуарами Бейонсе опубликовала на странице в Инстаграме.

Страстная 38-летняя Бейонсе ошеломила подписчиков в сети очередным ярким образом, который она подготовила на день рождения своей подруги, главы студии звукозаписи Atlantic Records Джули Гринвальд.

Для вечеринки певица надела жакет из коллекции Christopher Kane весна-лето 2019, стоимость которого составляет более трех тысяч долларов. Звезда примерила пиджак с глубоким декольте и эффектными разрезами на голое тело.

Дополнением в образе Бейонсе стала мини-юбка в тон и стильные туфли с блестящими кистями. Стилисты артистки также распустили ей волосы, сделав легкую укладку, и подчеркнули макияжем в коричневых оттенках глаза и губы певицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Beyoncé (@beyonce) 9 Окт 2019 в 4:31 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Happy Birthday Julie Публикация от Beyoncé (@beyonce) 9 Окт 2019 в 4:33 PDT

Не менее сексапильно на Бейонсе смотрелись украшения – массивные металлические серьги прекрасно сочетаются со стразами на обуви.

"С днем рождения, Джули", – лаконично подписала фото Бейонсе. Зато пользователи сети начали писать, что они хотели бы оказаться на месте Джули.