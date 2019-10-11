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Бейонсе похвасталась формами в коротком платье с глубоким декольте

Бейонсе похвасталась формами в коротком платье с глубоким декольте
08:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Новые фото своего "аутфита" со всеми аксессуарами Бейонсе опубликовала на странице в Инстаграме.

Страстная 38-летняя Бейонсе ошеломила подписчиков в сети очередным ярким образом, который она подготовила на день рождения своей подруги, главы студии звукозаписи Atlantic Records Джули Гринвальд.

Для вечеринки певица надела жакет из коллекции Christopher Kane весна-лето 2019, стоимость которого составляет более трех тысяч долларов. Звезда примерила пиджак с глубоким декольте и эффектными разрезами на голое тело.

Дополнением в образе Бейонсе стала мини-юбка в тон и стильные туфли с блестящими кистями. Стилисты артистки также распустили ей волосы, сделав легкую укладку, и подчеркнули макияжем в коричневых оттенках глаза и губы певицы. 

 
 
 
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Публикация от Beyoncé (@beyonce)  

 
 
 
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Happy Birthday Julie

Публикация от Beyoncé (@beyonce)

Леся Никитюк опубликовала новое фото в ультракоротком платье (Фото)

Не менее сексапильно на Бейонсе смотрелись украшения – массивные металлические серьги прекрасно сочетаются со стразами на обуви.

"С днем рождения, Джули", – лаконично подписала фото Бейонсе. Зато пользователи сети начали писать, что они хотели бы оказаться на месте Джули.

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