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Пятница, 11.10.2019
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Потап опубликовал снимок с известной голливудской звездой (Фото)

Потап опубликовал снимок с известной голливудской звездой (Фото)
16:35 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Подробностей встречи музыкант раскрывать не стал.

Украинский репер Потап (Алексей Потапенко) удивил своих фолловеров в Instagram совместной фотографией с американским актером Дэнни Трехо, звездой фильмов "От заката до рассвета", "Мачете" и "Дети шпионов".

В 20-х числах сентября 75-летний трехо гостил в Киеве в качестве специального гостя на фестивале Comic Con Ukraine 2019, однако фото в профиле Потапа появилось лишь 10 октября вечером. При этом сам музыкант в это время якобы находился в Украине.

Опубликовав снимок с актером, рэпер пожелал своим фолловерам доброй ночи, так и не рассказав, где и когда встретился с Трехо. Заинтриговал подписчиков Потапа и тот нюанс, что на фото точно присутствовал третий человек, которого обрезали для поста: "Это Настя. Ее волосы. Зачем обрезал Настю?", "А кого третьего не показал?", "Трехо снова в Украине?", "Эээ, ты где его нашел?", "Класс, крутой мужик. Только где ты его нашел?" - удивляются в комментариях.

 
 
 
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Good night , my dear little friends @officialdannytrejo #dannytrejo

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

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По одной из версий, Потап встретился с Дэнни Трехо в те дни, когда актер гостил в Киеве, но решил опубликовать снимок позже. Тогда голливудский кинозлодей встречался с некоторыми украинскими знаменитостями. Возможно, в их числе был и супруг Насти Каменских.

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