Ева Лонгория на благотворительном вечере в смелом образе (Фото)

Новости шоу бизнеса:Голливудская актриса Ева Лонгория в четверг, 10 октября, посетила традиционный гала-вечер amfAR.

На мероприятии организован благотворительный аукцион, на котором собираются средства в Фонд исследований СПИДа.

Для светского мероприятия Лонгория, которая поразительно похудела после рождения первенца в 2018 году, надела откровенное платье насыщенного желтого цвета.

Смелыми выглядят разрезы на платье, в частности очень глубокий и овальный вырез на декольте, которым Ева подчеркнула пышную грудь. Актриса дополнила вечерний наряд остроносыми босоножками на высоких каблуках, браслетами на запястьях и серьгами. Стилисты звезды сделали ей насыщенный макияж с акцентом на глазах с помощью накладных ресниц, а волосы собрали в пучок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram About last night/a> Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria) 11 Окт 2019 в 10:13 PDT

В данный момент Ева лично не рассказала о мероприятии на своей странице в инстаграме, но она распространила архивное фото с короткими волосами. В подписи звезда поинтересовалась у поклонников, стоит ли ей повторить старую прическу.