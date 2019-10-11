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Ева Лонгория на благотворительном вечере в смелом образе (Фото)

Ева Лонгория на благотворительном вечере в смелом образе (Фото)
22:16 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Голливудская актриса Ева Лонгория в четверг, 10 октября, посетила традиционный гала-вечер amfAR.

На мероприятии организован благотворительный аукцион, на котором собираются средства в Фонд исследований СПИДа.

Для светского мероприятия Лонгория, которая поразительно похудела после рождения первенца в 2018 году, надела откровенное платье насыщенного желтого цвета.

Смелыми выглядят разрезы на платье, в частности очень глубокий и овальный вырез на декольте, которым Ева подчеркнула пышную грудь. Актриса дополнила вечерний наряд остроносыми босоножками на высоких каблуках, браслетами на запястьях и серьгами. Стилисты звезды сделали ей насыщенный макияж с акцентом на глазах с помощью накладных ресниц, а волосы собрали в пучок.

 
 
 
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Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)

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В данный момент Ева лично не рассказала о мероприятии на своей странице в инстаграме, но она распространила архивное фото с короткими волосами. В подписи звезда поинтересовалась у поклонников, стоит ли ей повторить старую прическу.

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Фигура, Актриса, Образ, Ева Лонгория, Наряд.
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