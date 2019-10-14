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До сих пор очень нравится это имя: Кайли Дженнер рассказала, как назвала бы вторую дочь

До сих пор очень нравится это имя: Кайли Дженнер рассказала, как назвала бы вторую дочь
18:09 Сегодня Телеграф popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса:Девушка удивила фанатов выбором стандартного имени для желаемого второго ребенка.

Недавно в СМИ появились новости о том, что Кайли Дженнер рассталась с Трэвисом Скоттом, ее возлюбленным и отцом их общей дочери Сторми. Подробных комментариев по этому вопросу модель не давала, однако в Instagram Кайли с радостью порассуждала о том, как назовет своего второго ребенка.

В Instagram Кайли решила ответить на вопросы, интересующие поклонников. Вопреки ожиданиям, модель не стала комментировать расставание с Трэвисом. Но по ее ответам стало понятно, что их дочь Сторми явно не будет единственным ребенком в жизни Кайли. Дженнер призналась, что она всегда хотела быть молодой мамой и иметь большую семью.

 Я не могу дождаться, чтобы родить больше детей. Но еще не готова к этому, ― поделилась Кайли.

Также Кайли спросили о том, какое еще имя она думала дать Сторми.

Роуз, мне до сих пор очень нравится это имя, ― написала Дженнер. По ее ответу можно сделать вывод, что с выбором имени для второй дочки вопросов у модели явно не будет.

 
 
 
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about a year ago with my baby where does the time go..

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

Сестры Кайли Дженнер поддержат ее, даже если она решит снова сойтись с бывшим (Фото)

Журналисты пишут множество новостей о том, что Скотт постоянно изменял Кайли. Но сам Трэвис утверждает, что все это ложь. По его словам, сейчас он сосредоточен на музыке, своей жизни и семье. Похожий комментарий по поводу новостей о расставании был и у Кайли. В своем Twitter она написала, что они с Трэвисом находятся в хороших отношениях и их главным приоритетом является дочь Сторми.

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Звезда, Знаменитость, Кайли Дженнер, Имя для дочки.
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