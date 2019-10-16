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Среда, 16.10.2019
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Анна Седокова "завела" фанатов изысканным и откровенным фото

Анна Седокова "завела" фанатов изысканным и откровенным фото
12:12 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Анна Седокова, которая недавно угодила в больницу с крапивницей, опять наслаждается отдыхом.

На этот раз знаменитость проводит время в Дубае с младшей дочкой Моникой, которая постоянно проживает с отцом Максимом Чернявским в США. А с Анной девочка видится только на каникулах, и вывозить ребенка в Россию, где живет певица, запрещено судом.

На данный момент Анна с ребенком не упустила возможности похвастаться своими пышными формами в купальнике. Она поразила сеть откровенным снимком. Под ним она оставила трогательный пост о доченьке и ее нежной заботе.

 
 
 
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Белый песок и миллион самых сладких объятий, такие у нас с Моной каникулы. Я не знаю человека слаще, нежнее. Мы летели в самолёте сюда и Мо проснулась среди ночи, отдала мне подушку и тихо сказала: «Мама , ты у меня такая красивая » и заснула. Я не знаю, чем я заслужила такое счастье, но, наверное, что-то сделала хорошее.) Наверное, мы все рождаемся с разной степенью чувствительности и тактильности. Для кого-то, как воздух важны обнимашки, а кто-то терпеть не может, когда его трогают. Интересно, люди действительно такие разные рождаются? Не от гороскопов же это все зависит ? Что говорят психологи ?

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

"Белый песок и миллион самых сладких объятий, такие у нас с Моной каникулы. Я не знаю человека слаще, нежнее. Мы летели в самолёте сюда, и Мо проснулась среди ночи, отдала мне подушку и тихо сказала: "Мама, ты у меня такая красивая“ и заснула. Я не знаю, чем я заслужила такое счастье, но, наверное, что-то сделала хорошее", — написала Анна.

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Известно, что Анна Седокова одна воспитывает троих детей. У нее есть старшая дочь Алина, которую она родила от первого мужа Валентина Белькевича, и сын Гектор, имя отца которого певица не называет.

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Отдых, Знаменитости, Седокова, Певица, Артистка.
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