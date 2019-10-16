Анна Седокова "завела" фанатов изысканным и откровенным фото

Новости шоу бизнеса:Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Анна Седокова, которая недавно угодила в больницу с крапивницей, опять наслаждается отдыхом.

На этот раз знаменитость проводит время в Дубае с младшей дочкой Моникой, которая постоянно проживает с отцом Максимом Чернявским в США. А с Анной девочка видится только на каникулах, и вывозить ребенка в Россию, где живет певица, запрещено судом.

На данный момент Анна с ребенком не упустила возможности похвастаться своими пышными формами в купальнике. Она поразила сеть откровенным снимком. Под ним она оставила трогательный пост о доченьке и ее нежной заботе.

"Белый песок и миллион самых сладких объятий, такие у нас с Моной каникулы. Я не знаю человека слаще, нежнее. Мы летели в самолёте сюда, и Мо проснулась среди ночи, отдала мне подушку и тихо сказала: "Мама, ты у меня такая красивая“ и заснула. Я не знаю, чем я заслужила такое счастье, но, наверное, что-то сделала хорошее", — написала Анна.

Известно, что Анна Седокова одна воспитывает троих детей. У нее есть старшая дочь Алина, которую она родила от первого мужа Валентина Белькевича, и сын Гектор, имя отца которого певица не называет.