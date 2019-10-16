Скачать
Среда, 16.10.2019
Зеленский вносит изменения в Большую палату Верховной суда
Зеленский вносит изменения в Большую палату Верховной суда
Мониторинг оккупированного Крыма продлен - ЮНЕСКО
Мониторинг оккупированного Крыма продлен - ЮНЕСКО
Бой Гвоздик - Бетербиев покажут на украинском ТВ
Бой Гвоздик - Бетербиев покажут на украинском ТВ
Роберт Дауни-младший засветился в рекламе смартфона OnePlus 7T: забавное видео
Роберт Дауни-младший засветился в рекламе смартфона: забавное видео

"Сексуально одержимая": Джереми Реннер ответил на обвинения своей экс-супруги

"Сексуально одержимая": Джереми Реннер ответил на обвинения своей экс-супруги
20:44 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса:Бывшая жена Джереми Реннера обвинила его в том, что он угрожал ей самоубийством и страдал от серьезной наркотической и алкогольной зависимости.

Модель Сонни Пачеко и звезда "Мстителей" Джереми Реннер борются за опеку над их совместной дочерью. Родители делают серьезные заявления, раскрывающие подробности их совместной жизни. Сонни обвиняет Джереми в неадекватном поведении, а ее бывший муж считает Пачеко сексуально одержимой.

По словам актера, модель отправляла его фотографии интимного характера эксперту, который занимается делом об опеке над их ребенком. Джереми считает, что главной целью обнародования таких снимков было вызвать смущение Реннера.

Также актер утверждает, что Пачеко буквально одержима не только собственной сексуальной жизнью, но и жизнью тех, кто находится в ее окружении. Реннер рассказал, что модель пыталась найти интимные фотографии няни их дочери. Также ее одержимость проявляется в творчестве Пачеко: часто скульптуры его жены несут открытый сексуальный подтекст. В связи с этим актер переживает за свою дочь, которая видит "мрачные и натуралистичные сексуальные объекты ежедневно".

Служители Фемиды вынесли приговор Фелисити Хаффман

Напомним, ранее адвокат Джереми Реннера заявлял, что благополучие дочери для отца стоит превыше всего, в то время как Сонни Пачеко пытается добиться единоличной опеки над ребенком.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Джереми Реннер, Фото, Совместная опека, Сонни Пачеко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: стильный, абсолютно новый дизайн осени
02 Вот как надо развлекаться: юморная подборка сельских приключений
03 Знаменитые и богатые: как выглядят самые красивые девушки Кипра (Фото)
04 Зеленский откликнулся на призывы представителей малого бизнеса
05 Валуев оценил дебют Усика в хэвивейте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский обратился к украинской диаспоре в Латвии
Зеленский обратился к украинской диаспоре в Латвии
Веет осенней свежестью: прогноз погоды на завтра
Веет осенней свежестью: прогноз погоды на завтра
Кабмин перенес решение по новому порядку пересечения КПВВ
Кабмин перенес решение по новому порядку пересечения КПВВ
Хэтчбек нового поколения: появились снимки Toyota Yaris
Хэтчбек нового поколения: появились снимки Toyota Yaris
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь