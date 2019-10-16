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Среда, 16.10.2019
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Потрясающая Моника Беллуччи снялась в рекламе модного бренда (Фото, Видео)
Потрясающая Моника Беллуччи снялась в рекламе модного бренда (Фото, Видео)

Потрясающая Моника Беллуччи снялась в рекламе модного бренда (Фото, Видео)

Потрясающая Моника Беллуччи снялась в рекламе модного бренда (Фото, Видео)
22:44 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Итальянская актриса стала звездой новой рекламы косметической линии Dolce & Gabbana.

В 55 лет Моника Беллуччи поражает фанатов стройностью своего тела и красотой. Знаменитая итальянка не отказывается от пикантных съемок, позируя иногда в провокационных образах.

Сегодня, 16 октября, в сети появились результаты очередной рекламной кампании с участием соблазнительной Моники Беллуччи. Актриса стала звездой новой линии косметики от Dolce & Gabbana и представила публике помаду The Only One. В рекламе Моника появилась в черном пиджаке с золотистой вышивкой и топе, который подчеркнул ее пышный бюст.

Журналисты обратили внимание и на безупречный макияж, который засветила Моника Беллуччи. Визажистка Летиция Карневале выровняла тон кожи, подняла глаза черными тенями и сделала акцент на красные губы. Благодаря этому в кадре актриса выглядела очень сексуально.

"Как и платья Dolce & Gabbana, помада The Only One подчеркивает женственность и чувственность", - отметили на сайте бренда.

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Кроме Моники Беллуччи, в рекламной кампании снялись модели Бьянка Балти, Джуни Ким, Кьяра Шелси и Катрина Ло. Красавицы уже несколько лет являются послами бренда, поэтому их появление в ролике было прогнозируемым.

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Все по теме:

Реклама, Видео, Фото, Моника Беллуччи, Итальянская актриса, Dolce Gabbana.
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