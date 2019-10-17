Скачать
Четверг, 17.10.2019
"Движемся достаточно быстро": Маркарова - о работе с МВФ
"Движемся достаточно быстро": Маркарова - о работе с МВФ
В Минфине заверили, что гривна в 2020 году не обрушится
В Минфине заверили, что гривна в 2020 году не обрушится
Свитолина сенсационно уступила россиянке на Кубке Кремля
Свитолина сенсационно уступила россиянке на Кубке Кремля
"Матрица 4": Джессика Хенвик сыграет женщину-Нео
"Матрица 4": Джессика Хенвик сыграет женщину-Нео

Сестра Амаль Клуни угодила в тюрьму за вождение в нетрезвом состоянии

Сестра Амаль Клуни угодила в тюрьму за вождение в нетрезвом состоянии
20:47 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Сестра британского юриста и жены Джорджа Клуни Амаль, Тала Аламуддин попала за решетку за вождение автомобиля без страховки и в нетрезвом состоянии в Сингапуре.

Об этом пишет издание Daily Mail. Талу Аламуддин, которая признала свою вину, приговорена к трехнедельному аресту и штрафу в размере 6400 долларов.

Также сестру Амаль Клуни избавили от водительского удостоверения на четыре года. Известно, что Тала несколько лет проживает в Сингапуре, где работает дизайнером одежды Totally Tala. 

13 мая около 2:30 ночи патрульный остановил автомобиль BMW X5, которым управляла Аламуддин и из которого пахло алкоголем. "Миссис Ле Таллек не могла найти ручной тормоз, а из салона сильно пахло алкоголем, и когда она потянулась за сумкой на заднем сиденье, то зацепила педаль газа", – издание цитирует слова милиционера.

Трудно справиться с расставанием: Кайли Дженнер замечена с рэпером Tyga (Фото)

Добавим, что сестру Амаль Клуни уже не впервые лишают водительского удостоверения за вождение в нетрезвом виде. Последний скандал случился в 2013 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Звезды, Сестра, Вождение, Амаль Клуни, Тала Аламуддин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 17 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Полезные продукты, на которых не стоит экономить
03 Отчего возникает шум в ушах и как от него избавиться
04 Елена Зеленская блеснула шикарным нарядом в столице Латвии (Фото)
05 Эльза Хоск опубликовала соблазнительные фото в кровати
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Рада одобрила использование в своей работе электронных документов
Рада одобрила использование в своей работе электронных документов
Гладковский объявил голодовку
Гладковский объявил голодовку
Зеленский одобрил штрафы за отказ в перевозке льготников
Зеленский одобрил штрафы за отказ в перевозке льготников
Заведомо слабый фильм: успех Роберта Дауни в &quot;Докторе Дулиттле&quot; под сомнением (Фото)
Заведомо слабый фильм: успех Роберта Дауни в "Докторе Дулиттле" под сомнением (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь