"Менее миллиона": Анатолий Анатолич рассказал о своих заработках

Телеведущий Анатолий Анатолич не любит рассказывать о своей личной жизни и всячески пытается не отвечать прямо на коварные вопросы со стороны журналистов. Но для небольшого интервью украинской телепрограммы о звездах "Зiрковий шлях" мужчина упомянул о своих доходах, а также признался, на какие развлечения уходят его заработки.
На вопрос о ежемесячных доходах Анатолий Анатолич не назвал точной суммы, но уточнил, что сумма не превышает 1 миллиона гривен.
"У меня есть зарплата на ТК, я не могу ее называть из-за коммерческой тайны. Ну это официальная зарплата, из которой я плачу большой процент в пенсионный фонд. И то, что я зарабатываю на своем YouTube-канале из интервью. Ну больше 100 тысяч гривен в месяц точно. Но менее миллиона", - рассказывает известный ведущий.
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Всегда со мной. Мы много путешествуем и много времени проводим с малыми. Они со мной на завтраке в субботу, и на марафоне в воскресенье. Они заставляют меня быть лучше, и не расслабиться, когда вроде можно. Я об этом постоянно напоминаю, вдруг кто выбирает дети или карьера)
Кроме этого, Анатолий Анатолич сообщил, что все заработанные кровные тратить исключительно на дорогие вещи. Например, на день рождение своей супруги ведущий приобрел автомобиль известной марки: "У меня нет бизнеса никакого. Что-то заработали – я купил жене машину. Ну это не новый, во-первых, Porsche. То есть я его купил не в салоне, поэтому, конечно, он был дешевле, чем все думают".