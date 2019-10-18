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"Менее миллиона": Анатолий Анатолич рассказал о своих заработках

"Менее миллиона": Анатолий Анатолич рассказал о своих заработках
11:28 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Украинский теле и радиоведущий ответил на каверзные вопросы журналистов.

Телеведущий Анатолий Анатолич не любит рассказывать о своей личной жизни и всячески пытается не отвечать прямо на коварные вопросы со стороны журналистов. Но для небольшого интервью украинской телепрограммы о звездах "Зiрковий шлях" мужчина упомянул о своих доходах, а также признался, на какие развлечения уходят его заработки.

На вопрос о ежемесячных доходах Анатолий Анатолич не назвал точной суммы, но уточнил, что сумма не превышает 1 миллиона гривен.

"У меня есть зарплата на ТК, я не могу ее называть из-за коммерческой тайны. Ну это официальная зарплата, из которой я плачу большой процент в пенсионный фонд. И то, что я зарабатываю на своем YouTube-канале из интервью. Ну больше 100 тысяч гривен в месяц точно. Но менее миллиона", - рассказывает известный ведущий.

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Кроме этого, Анатолий Анатолич сообщил, что все заработанные кровные тратить исключительно на дорогие вещи. Например, на день рождение своей супруги ведущий приобрел автомобиль известной марки: "У меня нет бизнеса никакого. Что-то заработали – я купил жене машину. Ну это не новый, во-первых, Porsche. То есть я его купил не в салоне, поэтому, конечно, он был дешевле, чем все думают".

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Заработки, Анатолий Анатолич, Радиоведущий, Украинский ведущий.
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