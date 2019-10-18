Актриса Кейт Бекинсейл похвасталась идеальной фигурой (Видео)

Новости шоу бизнеса:Звезда действительно уделяет много времени своей внешности, за что ее часто критикуют поклонники.

В отличие от многих звезд, с удовольствием принявших тренд на бодипозитив, Кейт Бекинсейл не позволяет себе расслабляться. Фото и видео из спортивного зала, где хрупкая актриса поднимает немалый вес и занимается до изнеможения, в ее Instagram встречаются гораздо чаще, чем посты с завтраками, обедами и ужинами. И такое усердие возвращается звезде сторицей.

На днях Кейт опубликовала в своем Instagram новое селфи. На нем хорошо видна подтянутая фигура, идеальная тонкая талия и стальной пресс актрисы.

Помимо регулярных изматывающих тренировок и стретчинга, Кейт тщательно следит за состоянием кожи, является адептом здорового питания и редко позволяет себе расслабиться.

Актриса признается, что много ходит пешком и обожает прогулки на велосипеде. Возможно, такое трудолюбие у звезды в генах: она родилась в семье британских актеров Джуди Лу и Ричарда Бекинсейла. С юных лет Кейт хотела пойти по их стопам и даже променяла диплом Оксфорда на роль в фильме Кеннета Брана «Много шума из ничего».

Дочери звезды, Лили Мо Шин, в этом году исполнилось 20 лет, и она старается не отставать от спортивной мамы. Начинающая актриса с удовольствием демонстрирует фото в бикини и снимки с тренировок.