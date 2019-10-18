Наталья Могилевская собирается стать мамой

Новости шоу бизнеса:Сейчас Наталья уже готова окунуться в новые отношения и создать семью.

Украинская певица Наталья Могилевская, которая на днях приоткрыла плотный занавес личной жизни, решилась на еще одно важное откровение.

В программе "Ранок з Україною", 44-летняя артистка призналась, что готова к важному для каждой женщины шагу - стать матерью.

"Я готова стать мамой, ранее никогда этого не хотела, хотя много раз была возможность – я не чувствовала, что готова", - заявила певица.

Но будет ли это усыновление или Наталья решиться родить - пока не известно.

"Все будет, как заготовлено Богом, я доверяю судьбе и доверяю вселенной, поэтому знаю, что все будет так, как должно быть. Но точно чувствую, что по судьбе должна это пройти, для того, чтобы стать полноценной мамой для тысяч детей в своей школе", – отметила артистка.

Напомним, у Натальи Могилевской было два брака. Первый раз певица вышла замуж в 2004 году за бизнесмена Дмитрия Чалого. Спустя год супруги расстались. Со вторым гражданским супругом Егором Долининым, тоже крупным предпринимателем, Наталья прожила пять лет.

После неудавшихся отношений, Могилевская полностью погрузилась в работу. Пробовала себя в разных амплуа: певица, продюсер, телеведущая, писательница. Личную жизнь же откладывала на потом.

"Я хочу любить! Я соскучилась за отношениями и точно знаю, что готова к ним – прошел целый период времени, я уже и в Индии пожила. Я готова создать семью!", - призналась Могилевская.