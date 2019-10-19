Скачать
Суббота, 19.10.2019
Суд избрал меру пресечения Гладковскому
Суд избрал меру пресечения Гладковскому
Глава НПУ назначил нового начальника департамента киберполиции Украины
Глава НПУ назначил нового начальника департамента киберполиции Украины
Назван следующий соперник Гвоздика
Назван следующий соперник Гвоздика
"Ураганное землетрясение": впервые зафиксировано новое природное явление
"Ураганное землетрясение": зафиксировано новое явление

Санта Димопулос дала совет кормящим грудью женщинам (Фото)

Санта Димопулос дала совет кормящим грудью женщинам (Фото)
17:13 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Санта Димопулос рассказала о диете на грудном вскармливании.

Немало знаменитостей в мире поддерживают грудное вскармливание и посвящают публикации этому на своих страницах в социальных сетях. Среди них – бывшая солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос, которая стала мамой во второй раз 14 сентября в одном из роддомов в Монако.

Санта Димопулос превратила свою страницу в инстаграме на интересный блог звездной мамы со многими рекомендациями по беременности и рождении ребенка.

Свой новый пост знаменитость посвятила теме грудного вскармливания. Ранее женщина рассказывала, что ее новорожденная дочь София очень спокойная, а капризничает только тогда, когда хочет есть. А растет девочка полностью на грудном молоке, ведь Санта считает его полезным.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Диета на ГВ ⠀ Я думаю, не нужно лишний раз подробно рассказывать насколько полезно для ребёнка грудное молоко. Ни одна смесь и близко не стоит рядом. ВОЗ рекомендует кормить ребенка грудью минимум шесть месяцев. Грудное молоко подстроено под индивидуальные потребности конкретного ребёнка, оно не только питает организм, но и защищает его (помогает организму бороться с инфекциями, предотвращает болезни и способствует здоровому развитию). ГВ – это и эмоциональная связь между мамой и ребёнком.⠀ Никакой диеты я не держу. Во Франции вообще нет такого понятия как «диета при ГВ»! Мне в больнице приносили выпечку, десерты, красную рыбу) Я не верю в связь коликов и питания, это становление ЖКТ. Ем всё что хочется, но: ⠀ 1. Я не употребляю вредную пищу - фастфуд, слишком жирное, солёное, сладкое. Не ем консервы, колбасы, продукты долгого хранения.⠀ 2. Пью много воды. В этот период даже ночью пью. Это важно для лактации и необходимо для здоровья. Получается не меньше 2л в сутки. ⠀ 3. Питаюсь разнообразно. Жиры (масла, авокадо), белки (рыба, мясо, морепродукты), углеводы (крупы, хлеб, макароны). Фрукты, овощи, ягоды, кисломолочные продукты, чёрный шоколад, – да. Десерты - редко. Цельное молоко - нет. Кофе тоже не пью, хотя, читала, что одну чашку можно, но мне просто не хочется. Это же касается и алкоголя. ⠀ Но тут ничего нового, так я питаюсь всегда) Единственное, я заметила, если пропускаю приём пищи – молока становится меньше. А так же – лактацию увеличивает любая горячая жидкость! ⠀Вы придерживаетесь диеты на ГВ?

Допис, поширений (@santadimopulos)

"Ни одна смесь и близко не стоит рядом. ВОЗ рекомендует кормить ребенка грудью минимум шесть месяцев. Грудное молоко подстроено под индивидуальные потребности конкретного ребенка, оно не только питает организм, но и защищает его. Также это эмоциональная связь между мамой и ребенком", – написала в публикации Димопулос.

Санта Димопулос сообщила, что она не придерживается диеты во время грудного вскармливания. Звезда вспомнила, как ей в больнице приносили выпечку, десерты и красную рыбу. По словам звездной мамы, она ест все, кроме некоторых продуктов.

Настя Каменских рассказала о семейной жизни с Потапом (Фото)

Санта Димопулос о рационе питания на грудном вскармливании:

1. "Я не употребляю вредную пищу – фастфуд, очень жирное, соленое, сладкое. Не ем консервы, колбасы".

2. "Пью много воды. В этот период даже ночью пью. Это важно для лактации и необходимо для здоровья. Получается не менее двух литров в сутки".

3. "Питаюсь разнообразно. Жиры (масла, авокадо), белки (рыба, мясо, морепродукты), углеводы (крупы, хлеб, макароны). Фрукты, овощи, ягоды, кисломолочные продукты, черный шоколад. Десерты – редко. Цельное молоко – нет. Кофе тоже не пью, но читала, что одну чашку можно, но мне просто не хочется. Это же касается и алкоголя".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Санта Димопулос, Знаменитости, Звезды, Певица, Украинская певица.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как украинцы называют своих детей: популярные имена 2019 года
02 Женись на мне: Дженнифер Лопес в роскошном свадебном платье (Фото)
03 Генпрокурор рассказал, почему Порошенко не объявлено ни одного подозрения
04 От лютых заморозков до слякоти: синоптики ждут рекордную зиму
05 Осенняя жара в Украине надолго: чего ожидать с понедельника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Националисты в Киеве требуют Гладковскому наказания (Видео)
Националисты в Киеве требуют Гладковскому наказания (Видео)
Население Украины: сколько людей проживает в стране
Население Украины: сколько людей проживает в стране
Завтра Украину окутает туман: водителям дали советы
Завтра Украину окутает туман: водителям дали советы
Санта Димопулос дала совет кормящим грудью женщинам (Фото)
Санта Димопулос дала совет кормящим грудью женщинам (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь