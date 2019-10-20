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Сара Джессика Паркер стала хореографом: актриса учит всех танцевать бра-твист (Фото, Видео)

Сара Джессика Паркер стала хореографом: актриса учит всех танцевать бра-твист (Фото, Видео)
12:41 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Американская знаменитость приняла участие в рекламной кампании Intimissimi.

Итальянский бренд Intimissimi представил новую танцевальную кампанию, в которой актриса Сара Джессика Паркер в роли хореографа танцует необычный твист.

Бра-твист - исключительно женский танец, он представляет собой последовательность движений, которые совершает каждая женщина, надевая любимый бюстгальтер. В интервью Intimissimi актриса рассказала о том, что раньше занималась танцами и очень рада была участвовать в танцевальном проекте.

Ролики Intimissimi - настоящее практическое руководство по тому, как научиться регулировать бретельки, застегивать бюстгальтер за спиной, правильно размещать грудь в чашечках и подобрать модель, которая будет сидеть идеально. В пяти коротких видео Сара Джессика Паркер представит новинки - бюстгальтеры из коллекции Vera, новые шелковые пуш-ап, а также бюсткальтеры из хлопка и кружева.

 
 
 
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Our silk pj is @sarahjessicaparker's favourite. Now available in rose satin. {silk shirt: CLD1233-silk pants: PDL1233-Sofia bra: RID91S} #intimissimi #italianlingerie #bratwist

Публикация от Intimissimi (@intimissimiofficial)

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Go behind the scenes and discover who is the coreographer of the Bra Twist. Have you already learned all the steps?

Публикация от Intimissimi (@intimissimiofficial)

В магазинах Intimissimi у клиентов будет возможность связаться с аватаром Сары Джессики Паркер и вместе с ней подобрать подходящий бюстгальтер, а также станцевать бра-твист и сделать виртуальное селфи.

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Все по теме:

Реклама, Рекламная кампания, Видео, Фото, Сара Джессика Паркер, Американская актриса, Intimissimi, Бра-твист.
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