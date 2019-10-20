Сара Джессика Паркер стала хореографом: актриса учит всех танцевать бра-твист (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:Американская знаменитость приняла участие в рекламной кампании Intimissimi.

Итальянский бренд Intimissimi представил новую танцевальную кампанию, в которой актриса Сара Джессика Паркер в роли хореографа танцует необычный твист.

Бра-твист - исключительно женский танец, он представляет собой последовательность движений, которые совершает каждая женщина, надевая любимый бюстгальтер. В интервью Intimissimi актриса рассказала о том, что раньше занималась танцами и очень рада была участвовать в танцевальном проекте.

Ролики Intimissimi - настоящее практическое руководство по тому, как научиться регулировать бретельки, застегивать бюстгальтер за спиной, правильно размещать грудь в чашечках и подобрать модель, которая будет сидеть идеально. В пяти коротких видео Сара Джессика Паркер представит новинки - бюстгальтеры из коллекции Vera, новые шелковые пуш-ап, а также бюсткальтеры из хлопка и кружева.

В магазинах Intimissimi у клиентов будет возможность связаться с аватаром Сары Джессики Паркер и вместе с ней подобрать подходящий бюстгальтер, а также станцевать бра-твист и сделать виртуальное селфи.