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Редкие фото: Джерард Батлер на прогулке с возлюбленной Морган Браун

Редкие фото: Джерард Батлер на прогулке с возлюбленной Морган Браун
16:54 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Недавно Джерарда Батлера и его давнюю любовь Морган Браун папарацци запечатлели вместе в Лос-Анджелесе.

Многим интересно, как обстоят дела в их отношениях, ведь Джерард и Браун однажды заинтриговали поклонников своим расставанием.

Батлер присоединился к Морган во время обеда в ресторане Crossroads Kitchen в эту среду. Папарацци сфотографировали их во время прогулки по улицам Лос-Анджелеса, и на снимках пара выглядела счастливой. Они много улыбались и смеялись. Для прогулки Джерард выбрал простые джинсы и кофту голубого цвета, а Браун надела короткие джинсовые шорты и высокие сапоги.

До этого в последний раз Джерарда и Морган видели вместе на премьере фильма "Падение ангела" в августе. Тогда актеру удалось поднять шумиху и удивить всех фотографов и гостей. На мероприятии актер абсолютно не скрывал своих чувств к возлюбленной. Сначала он в шутку начал к ней приставать, а потом страстно поцеловал свою спутницу на глазах у всех журналистов и фотографов.

 
 
 
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Публикация от Gerard Butler Ukraine(@mr_gerrybutler)

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Напомним, Джерард и Морган встречаются с 2014 года. За это время они успели расстаться и сойтись вновь. Однако Батлер не торопится делать Браун предложение руки и сердца: актер еще ни разу не был женат, и, видимо, пока он не готов расстаться со статусом холостяка.

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Девушка, Джерард Батлер, Актер, Трейлер, Новая девушка, Голливудский актер.
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