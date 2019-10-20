Редкие фото: Джерард Батлер на прогулке с возлюбленной Морган Браун

Новости шоу бизнеса:Недавно Джерарда Батлера и его давнюю любовь Морган Браун папарацци запечатлели вместе в Лос-Анджелесе.

Многим интересно, как обстоят дела в их отношениях, ведь Джерард и Браун однажды заинтриговали поклонников своим расставанием.

Батлер присоединился к Морган во время обеда в ресторане Crossroads Kitchen в эту среду. Папарацци сфотографировали их во время прогулки по улицам Лос-Анджелеса, и на снимках пара выглядела счастливой. Они много улыбались и смеялись. Для прогулки Джерард выбрал простые джинсы и кофту голубого цвета, а Браун надела короткие джинсовые шорты и высокие сапоги.

До этого в последний раз Джерарда и Морган видели вместе на премьере фильма "Падение ангела" в августе. Тогда актеру удалось поднять шумиху и удивить всех фотографов и гостей. На мероприятии актер абсолютно не скрывал своих чувств к возлюбленной. Сначала он в шутку начал к ней приставать, а потом страстно поцеловал свою спутницу на глазах у всех журналистов и фотографов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gerard Butler Ukraine(@mr_gerrybutler) 17 Окт 2019 в 9:42 PDT

Напомним, Джерард и Морган встречаются с 2014 года. За это время они успели расстаться и сойтись вновь. Однако Батлер не торопится делать Браун предложение руки и сердца: актер еще ни разу не был женат, и, видимо, пока он не готов расстаться со статусом холостяка.